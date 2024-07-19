Американский обозреватель Такер Карлсон раскрыл некоторые важные детали разговора с главой РФ Владимиром Путиным без камер по окончании интервью, которое состоялось в феврале текущего года. Об этом журналист информировал американскую деловую газету Wall Street Journal.

По словам Такера Карлсона, по окончании интервью, когда вся техника была отключена, ему довелось пообщаться один на один с президентом Российской Федерации. Он добавил, что сотрудники съёмочной группы и даже охрана не потревожили их уединённую беседу.

Как утверждает обозреватель, Владимир Путин поделился с ним своими опасениями о том, что украинский конфликт может превратиться в ядерный. Помимо этого, глава Российской Федерации сожалеет, что с февраля 2022 года не коммуницировал с действующим президентом Соединённых Штатов Америки. Как сообщил Такер Карлсон, Путин считает, что некоторые сотрудники администрации Штатов, у которых присутствуют украинские корни, создают препятствия мирным устремлениям.

Не так давно американский журналист рассказал, что у него дома лежит папка с копиями исторических документов, которая когда-то была вручена ему главой России в процессе пребывания в Московском Кремле. Кроме того, обозреватель уверен в том, что действия Соединённых Штатов Америки породили украинский конфликт.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)