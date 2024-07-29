В течение первых шести месяцев текущего года за пределами Таджикистана было задержано 528 граждан страны по подозрению в совершении преступлений, связанных с нелегальным распространением наркотических веществ.

Директор агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Зафар Самад на пресс-конференции в Душанбе в понедельник сообщил, что наибольшее число задержанных зафиксировано в России — 502 человека. В Узбекистане были арестованы 23 гражданина Таджикистана, а в Казахстане — трое.

Самад отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было задержано 610 человек, количество арестованных сократилось на 82 человека.

На территории самого Таджикистана за этот же период времени за незаконный оборот наркотиков были задержаны 10 иностранных граждан: пятеро афганцев, трое узбеков, один казах и один киргиз. У них было конфисковано более 235 кг наркотических веществ. В прошлом году за аналогичный период в республике за наркопреступления было задержано всего пять иностранцев.

В целом по стране всеми правоохранительными структурами было изъято 3 096,6 кг наркотиков, что на 619 кг (25%) превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Самад подчеркнул, что наибольшее количество наркотиков — 1 381 кг, что составляет 44,6% от общего объема изъятых в стране наркотиков, было конфисковано на территории Хатлонской области, граничащей с Афганистаном.

Фото: From Wikimedia Commons/ Petty Officer 2nd Class Connie Terrell