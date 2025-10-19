Путешествие ради визы обернулось приключением: как живут и сколько тратят в Таджикистане

Не все туристы планируют поездку в Таджикистан, чтобы исследовать страну — иногда поводом становится необходимость визы в другое государство. Именно с такой целью туда отправилась путешественница Джулай. Во втором предложении своего рассказа она уточняет, что делилась опытом на Т-Ж. Вместо полноценного отдыха получилось короткое рабочее путешествие, но расходов и впечатлений всё же накопилось достаточно, чтобы сделать выводы о ценах и быте в Душанбе.

Перелёты и транспорт: отмены рейсов и дешёвые такси

Хотя изначально билеты покупались на рейс Казань — Душанбе авиакомпании Somon Air примерно за 14 тысяч рублей на человека, перелёт отменили. Пришлось доплатить и лететь из Екатеринбурга — уже за 19 044. Обратно ситуацию осложнили ещё сильнее: рейс "Уральских авиалиний" также сорвался, и вылетели снова в Екатеринбург, но уже по цене 30 500 за человека. По словам путешественницы, обратные билеты стоили заметно дороже почти по всем направлениям.

Сам полёт занимает около трёх часов, а на входе и выходе из аэропорта пассажиров встречает "коридор таджиков" — так она описывает плотный поток людей у терминала.

Общественный транспорт использовали лишь однажды — троллейбус из аэропорта обошёлся в 1,5 сомони. Зато такси, в основном электрокары BYD, стоили доступно: от 10 сомони по счётчику. "Нам, как гостям, делали скидки", — вспоминает она. Самая дорогая поездка — 33 сомони до консульства. Большое количество машин, ремонт дорог и постоянные пробки — обычная картина для Душанбе. Уже в первый день познакомились с местным жителем, который возил их по городу на "крузаке".

Отель на 15 этаже и сомнительные завтраки

Жильё броняли через корпоративный аккаунт "Островка": 4 звезды в центре Душанбе с завтраками — 19 063 рубля за пять ночей. Дополнительно разрешили бесплатно остаться в номере ещё на полдня. Отель занимал один из этажей многоэтажного здания, где размещалось ещё четыре гостиницы, поэтому входили через "чёрный ход", а окна выходили на горы с 15-го этажа.

По описанию, "это были условные четыре звезды". Интернет и электричество периодически пропадали, parte розеток не работало, полки отваливались, но персонал отзывался дружелюбно и помогал во всём. Завтраки, вероятно, были слабым местом — "повара потом уволили".

Еда: знакомые товары и редкий алкоголь

В продуктовых удивило то, что ассортимент почти как в России: привычные бренды, немного товаров из Казахстана и Украины, местного — минимум. Покупали воду, шоколадки и энергетики. "Алкогольный энергетик (который в РФ более не продают)" тоже оказался в продаже. Безалкогольные напитки встречаются чаще, на них много рекламы и большой выбор. Алкоголь продают не везде — бокал Guinness в кафе стоил 80 сомони, но обычно напитки дешевле.

Цены сравнимы с российскими: шоколадный батончик — 7 сомони, вода — 5, вторые блюда — от 30, безалкогольные напитки — от 15. Многие кафе принимают оплату по QR-коду или переводом.

Из заведений встречаются как местная и европейская кухня, так и международные сети — KFC, "Додо Пицца". Порции большие и сытные.

Развлечения и траты: визовое интервью и рынок

Самой большой статьёй расходов стала не прогулка, а поход в консульство США: 185 долларов за отказ. Автор отмечает, что подробно описала эту ситуацию в другом материале.

Остальное время они либо гуляли по городу, либо ездили с местными жителями к красивым точкам, куда пешком не дошли бы. Так, посетили мемориал "Лучоб" и Парк Победы — оба открывают панораму Душанбе.

На рынке "Мехргон" купили приправу для плова, чай, лимоны, сухофрукты, лепёшки, конфеты — цены варьировались от 5 до 100+ сомони. Также приобрели сувениры: магнитики, пиалы, сумочку. Там же находился ларёк с антиквариатом. "Продавец очень гордился кассетами с голосом Гитлера", — вспоминает путешественница. Торговались фразой, подсказанной таксистом: "А для гостей?".

Среди магазинов — обычные городские лавки и один торговый центр. Он оказался простым: "Ашан", локальные бренды и небольшой магазин турецкого белья. Зато вход — через Эйфелеву башню в миниатюре.

Город, люди и впечатления

Просто гулять по Душанбе оказалось тоже интересно. Город активно благоустраивают: много парков, новые здания, дороги строятся, однако исторической застройки немного — изначально Душанбе не был древним городом, а сейчас часть старого сносят.

Несмотря на скромную одежду, внимание окружающих ощущалось. "На нас постоянно глазели, так как славян мало, а девушек тем более", — рассказывает Джулай.

Итоги поездки и бюджет

"Мы с собой брали около 10 000 рублей наличкой", — говорит она. Российские таможенники в аэропорту даже посмеялись над суммой. Денег бы не хватило, если бы путешественницы полностью отдыхали, а не работали и не пользовались гостеприимством местных жителей. Цены на питание показались сопоставимыми с Ижевском, а такси — заметно дешевле. Отели по доступным ценам, как и в других странах региона, а самая дорогая часть — перелёт.

По итогам Джулай делает вывод: страна оставила приятное впечатление — доступно, гостеприимно и любопытно. Единственный совет — "только не стоит слишком много есть".