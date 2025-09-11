Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сочинский национальный парк Красная поляна Аибга
Сочинский национальный парк Красная поляна Аибга
© commons.wikimedia by Aleksandra057 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:49

Два дня на склоне: россиянин ждал спасения в горах Таджикистана

Уралец сломал ногу при падении в горах Таджикистана

В Согдийской области Таджикистана произошёл несчастный случай с туристом из России. 8 сентября 44-летний Антон Телецин из Екатеринбурга сломал ногу при падении с высоты в горах на северо-западе страны.

Два дня в ожидании помощи

По данным группы быстрого реагирования Зеравшана, мужчина находился в горах два дня, пока к нему не добрались спасатели.

"При осмотре выяснилось, что турист сломал ногу при падении с высоты. Ему была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия", — сообщили спасатели в соцсетях.

Как произошёл инцидент

Телецин поскользнулся и сорвался с горного склона. Спутники туриста вызвали помощь и передали координаты места ЧП, что позволило спасателям быстрее его найти.

Эвакуация пострадавшего состоялась 10 сентября.

Медицинская помощь

Сначала туриста доставили в село Вору, затем перевезли в Центральную больницу города Пенджикента. Там ему оказали необходимую помощь. Сейчас мужчина проходит курс восстановления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты напомнили: активность клещей в России сохраняется до выпадения снега 08.09.2025 в 18:16

Свердловская область и Сибирь в лидерах: где клещи атакуют чаще всего

С начала сезона более 509 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. Опасность сохраняется и осенью, особенно в грибных лесах.

Читать полностью » Миллиардер Игорь Рыбаков поступил в аспирантуру УрФУ по направлению 08.09.2025 в 17:16

Forbes в списке, УрФУ в расписании: уральский миллиардер удивил выбором будущего

Миллиардер Игорь Рыбаков поступил в аспирантуру УрФУ по философии. Предприниматель заявил, что планирует защитить диссертацию и получить докторскую степень.

Читать полностью » Свердловская область вошла в топ-5 регионов по состоянию рынка труда 08.09.2025 в 16:11

Екатеринбург проиграл только Москве и Питеру: рейтинг рынка труда показал расстановку сил

Свердловская область заняла 5-е место в рейтинге рынка труда России, уступив лишь Москве, Петербургу, Татарстану и Подмосковью.

Читать полностью » Губернатор Махонин: 60% свердловской молодёжи допускают переезд в Пермский край 08.09.2025 в 15:11

Что делает Пермь местом, куда хотят переехать молодые уральцы

Около 60% свердловской молодежи готовы рассмотреть переезд в Пермь. В регионе создают комфортную среду и фестивали, чтобы удержать и привлечь молодых.

Читать полностью » Самолёт из Екатеринбурга в Анталью совершил вынужденную посадку в Атырау 08.09.2025 в 14:11

Вместо моря — степь: как екатеринбуржцы оказались в Атырау

Самолёт Azur Air, летевший из Екатеринбурга в Анталью, экстренно сел в Атырау. На борту находились около 300 пассажиров, причина посадки не раскрыта.

Читать полностью » Госавтоинспекция: в августе в Свердловской области в ДТП погибли 52 человека 08.09.2025 в 13:16

Скорость и встречка убивают чаще всего: почему аварий становится больше

В августе 2025-го в ДТП на дорогах Свердловской области погибли 52 человека. Главные причины — превышение скорости и выезд на встречку.

Читать полностью » В Свердловской области водитель мусоровоза странно украсил аллею плюшевыми игрушками 08.09.2025 в 12:48

Травмирует психику: аллея плюшевых медведей в деревне напугала соцсети

В селе Мезенское на деревьях появились подвешенные плюшевые медведи. Жители считают это забавным, но соцсети сравнивают аллею с фильмом ужасов.

Читать полностью » Военкор Александр Коц: Екатеринбург утратил статус оппозиционной столицы России 06.09.2025 в 19:11

Из "оппозиционной столицы" в центр патриотизма: уральской столице дали новое призвание

Александр Коц заявил, что Екатеринбург больше не «оппозиционная столица». Что изменило репутацию города и как в этом сыграли роль уральцы?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Секреты осенней обрезки косточковых: как правильно подготовить деревья к зиме
Питомцы

Охота на мышей приводит к отравлениям у кошек — Американская ветеринарная ассоциация
Технологии

Нейросеть от Google без подписки: что можно делать бесплатно и за что нужно заплатить
Туризм

Ливадия, Массандра и Дюльбер: главные крымские резиденции династии Романовых
Наука

Сероводород в Чёрном море превышает 3 млрд тонн — учёные
Дом

Сравнение индукционных и электрических плит по затратам и функциям
Еда

Nielsen: россияне стали покупать меньше сливочного масла на фоне роста цен
Авто и мото

Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet