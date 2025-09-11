Два дня на склоне: россиянин ждал спасения в горах Таджикистана

В Согдийской области Таджикистана произошёл несчастный случай с туристом из России. 8 сентября 44-летний Антон Телецин из Екатеринбурга сломал ногу при падении с высоты в горах на северо-западе страны.

Два дня в ожидании помощи

По данным группы быстрого реагирования Зеравшана, мужчина находился в горах два дня, пока к нему не добрались спасатели.

"При осмотре выяснилось, что турист сломал ногу при падении с высоты. Ему была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия", — сообщили спасатели в соцсетях.

Как произошёл инцидент

Телецин поскользнулся и сорвался с горного склона. Спутники туриста вызвали помощь и передали координаты места ЧП, что позволило спасателям быстрее его найти.

Эвакуация пострадавшего состоялась 10 сентября.

Медицинская помощь

Сначала туриста доставили в село Вору, затем перевезли в Центральную больницу города Пенджикента. Там ему оказали необходимую помощь. Сейчас мужчина проходит курс восстановления.