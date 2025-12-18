Расследование под пристальным взглядом: убийство школьника обсуждают на уровне Совбеза

Секретарь Совета безопасности Таджикистана Юсуф Рахмон провёл встречу с послом России в Душанбе Семёном Григорьевым. Центральной темой переговоров стало убийство таджикского школьника Кобилджона Алиева в одной из школ Московской области. Таджикская сторона призвала провести всестороннее расследование происшествия компетентными органами Российской Федерации. Об этом сообщает Interfax.

В сообщении агентства "Ховар" подчёркивается, что произошедшее вызвало серьёзную тревогу и широкий общественный резонанс в Таджикистане.

"В этой связи таджикская сторона указала на необходимость всестороннего, объективного и прозрачного расследования данного происшествия компетентными органами Российской Федерации, а также подчеркнула важность обеспечения защиты прав и безопасности несовершеннолетних как общего приоритета", — говорится в сообщении.

Контекст двустороннего диалога

Помимо обсуждения конкретного инцидента, стороны затронули более широкий круг вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Рахмон и Григорьев обсудили текущее состояние и перспективы развития стратегических отношений между Таджикистаном и Россией. Отдельное внимание было уделено взаимодействию профильных ведомств двух стран.

В ходе встречи рассматривалось сотрудничество в сфере национальной и региональной безопасности. Речь шла о противодействии терроризму и экстремизму, транснациональной организованной преступности, а также незаконному обороту наркотических средств и оружия. По итогам переговоров стороны выразили готовность продолжать конструктивный диалог и укреплять взаимодействие по всем направлениям.

Обстоятельства происшествия

Трагедия произошла утром 16 декабря в Успенской средней школе в посёлке Горки-2 Одинцовского городского округа. Девятиклассник принёс в учебное заведение нож и газовый баллончик. Он распылил газ, ранил ножом охранника и смертельно ударил десятилетнего Кобилджона Алиева, гражданина Таджикистана. Ребёнок погиб на месте, нападавшего задержали.