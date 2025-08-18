70 сортов наслаждения: как выбрать идеальную дыню в Таджикистане – советы от фермеров

В Таджикистане наступил разгар бахчевого сезона, и сейчас идет активный сбор дынь — сладкого и ароматного лакомства, которое радует жителей и гостей республики. Таджикистан славится своим разнообразием бахчевых культур, в том числе и дынь. В республике выращивается около 70 сортов, каждый из которых отличается своим неповторимым вкусом, формой, размером и цветом, что делает выбор еще более интересным.

"Чем солнце ярче и чем жарче, тем дыня вкуснее", — говорят дехкане, раскрывая секрет идеальной дыни.

Для того чтобы дыня созрела и набрала максимальную сладость, необходима температура не менее плюс 30 градусов, что обеспечивает наилучшие условия для развития плодов.

Собирают дыни, когда они достигают зрелости, приобретая характерный желтый цвет и достаточную тяжесть. Сбор урожая начинается рано утром, когда еще не так жарко.

Комментарий дехканина: работа в условиях жары

Манучехр Мухиддинов, дехканин, рассказал: "У нас 60 соток заняты под дыню. В день собираем до 800 штук. Начинаем рано утром. Пока не так жарко. К 10 уже под 40 градусов. Работать становится трудно", что демонстрирует упорный труд, стоящий за получением щедрого урожая.

Среди наиболее популярных сортов дынь в Таджикистане можно выделить "Медовую", "Колхозницу", "Амири" и "Шакарпалак". Каждый сорт обладает своим уникальным вкусом, ароматом и особенностями, позволяя удовлетворить вкусы самых взыскательных гурманов.

Раньше всего в Таджикистане собирают "Хандалаки" — дыню, которая начинает созревать уже в мае, что открывает сезон бахчевых и позволяет наслаждаться свежими плодами уже в начале лета.

Сорт "Холлер”: высокая урожайность и экспортный потенциал

В этом году в хозяйстве Неъматулло Сайфова отдали предпочтение сорту "Холлер". Этот сорт отличается высокой урожайностью, что делает его привлекательным для выращивания.

"К началу лета начинаем собирать первый урожай. На данный момент уже около шести тысяч штук — это примерно 18 тонн. Надеемся получить свыше 20 тонн", — говорит Неъматулло Сайфов, руководитель хозяйства, выражая надежды на успешный сезон.

У сорта "Холлер" хороший экспортный потенциал, что делает его привлекательным для экспорта. Дыня долго хранится и не чувствительна к длительным перевозкам, что позволяет доставлять свежие плоды в различные регионы.

В этом сезоне ожидается снижение цен на дыни по сравнению с прошлым годом, что делает их еще более доступными для потребителей.

Интересные факты об арбузах и дынях:

Дыни и арбузы принадлежат к одному семейству тыквенных.

Дыни содержат много витаминов и минералов, в том числе витамин С и калий.

Родина дыни — Иран.

Существует множество различных сортов дынь, отличающихся по форме, цвету и вкусу.

Сезон дынь в Таджикистане — это время сбора урожая, дегустации и экспорта. Благодаря трудолюбию дехкан, разнообразию сортов и благоприятным климатическим условиям, Таджикистан предлагает своим жителям и гостям насладиться этим вкусным и полезным лакомством.