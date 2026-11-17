Власти Тайваня приступили к реализации программы по созданию специализированного флота для спасения аварийных подводных лодок. Оборонное ведомство острова направило в Законодательный юань бюджетное предложение, которое предусматривает строительство первого в истории страны профильного спасательного судна в период с 2027 по 2034 год.

Стоимость реализации проекта оценивается в 13,8 млрд тайваньских долларов (приблизительно 420,2 млн долларов США). Согласно данным Taipei Times, развитие этого сегмента флота напрямую связано со стратегией расширения подводных сил Тайваня, которые в перспективе должны составить десять единиц.

Первое судно будет использоваться для проведения спасательных операций и отработки взаимодействия с глубоководными спасательными аппаратами. Однако военное руководство указывает на необходимость создания резерва: в дальнейшем планируется приобретение как минимум второго аналогичного судна. Это позволит избежать разрывов в обеспечении безопасности на время проведения планового ремонта и технического обслуживания основного корабля, которые могут длиться несколько месяцев. Кроме того, наличие двух единиц обеспечит одновременное покрытие операционных зон в акваториях к востоку и западу от острова.

Помимо строительства специализированного спасателя, бюджетное предложение включает закупку двух дополнительных судов типа Da Wu. Данные корабли предназначены для выполнения буксировочных и спасательных работ в верхних слоях воды — на глубинах до 100 метров.