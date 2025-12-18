Китай увидел угрозу в решении США: прозвучало заявление, после которого стало тревожно

Решение Вашингтона о военных поставках Тайваню вновь стало поводом для жесткой реакции Пекина и подчеркнуло сохраняющуюся напряженность в отношениях между двумя державами. Китайские власти расценивают такие шаги как прямое вмешательство во внутренние дела страны и угрозу ее территориальной целостности.

Реакция Пекина на поставки оружия

Министерство иностранных дел КНР выступило с заявлением в связи с одобрением США продажи Тайваню крупной партии вооружений. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Го Цзякунь подчеркнул, что подобные действия наносят серьезный ущерб интересам Китая в сфере безопасности.

"США открыто объявили об одобрении продажи Тайваню крупной партии передовых вооружений, однако это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три китайско-американских коммюнике. Это решение также серьезно подрывает суверенитет, безопасность и территориальную целостность КНР", — заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

В Пекине рассматривают такие шаги как подрыв существующих договоренностей, на которых долгие годы строился диалог между Китаем и США.

Принцип "одного Китая" и позиция КНР

Китайская сторона последовательно настаивает на том, что Тайвань является неотъемлемой частью страны. В МИД КНР подчеркивают, что любые формы военного сотрудничества с островом воспринимаются как вмешательство во внутренние дела Китая и нарушение международных обязательств США.

Го Цзякунь отметил, что одобрение поставок вооружений Тайваню наносит ущерб не только китайско-американским отношениям, но и региональной стабильности. По мнению Пекина, подобные решения создают дополнительные риски для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Возможные ответные меры

Представитель МИД КНР предупредил, что Китай примет "решительные и действенные меры" для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны. При этом конкретные шаги, которые может предпринять Китай, не уточняются.