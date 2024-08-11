Делегация из 4-х человек от США прибыла на Тайвань

Группа конгрессменов США от Демократической партии прибыла на Тайвань с целью проведения встреч с представителями местных властей, — сообщает Министерство иностранных дел острова. Делегацию из четырех человек возглавляет Мэрилин Стрикланд, член палаты представителей от 10-го округа штата Вашингтон.

Визит продлится до 15 августа.

Тайваньский МИД уточнил, что в ходе визита американские парламентарии проведут встречи с представителями руководства острова, включая главу администрации Лай Циндэ и его заместителя Сяо Мэйцинь. В повестке дня — обсуждение двусторонних отношений и вопросы безопасности в Тайваньском проливе.

Ситуация вокруг Тайваня резко обострилась в августе 2022 года после визита на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей. Китай выразил резкое осуждение этого визита, расценив его как поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные маневры. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией были разорваны в 1949 году, когда силы Гоминьдана под руководством Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне с Коммунистической партией Китая, перебрались на Тайвань.

Возобновление деловых и неформальных контактов между островом и материком произошло в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны начали взаимодействовать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Пекин неоднократно обращался к Вашингтону с призывом соблюдать принцип "одного Китая", прекратить поставки вооружений Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны.

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