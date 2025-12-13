Тайный тоннель под границей: Польша сообщила о новом способе нелегального перехода

Польская пограничная служба сообщила о находке, которая может изменить характер контроля на восточной границе страны: под заграждением, отделяющим Польшу от Белоруссии, обнаружен тоннель, через который успели пройти десятки людей. Об этом сообщает RMF24. Выявленный ход оказался тщательно замаскирован и использовался для незаконного пересечения рубежа.

Как обнаружили подземный проход

По данным польских пограничников, тоннель располагался под технической дорогой и ограждением, установленным на этой части границы. Его вход находился на белорусской стороне, в лесу примерно в 50 метрах от пограничного барьера. Выход был уже на польской территории — всего в десяти метрах от укреплений, что делало его особенно опасным для контроля.

О масштабе находки рассказал пресс-секретарь польской погранслужбы Анджей Юзвяк, уточнив параметры сооружения. Тоннель имел высоту около полутора метров и протяжённость в несколько десятков метров, что позволяло мигрантам преодолевать его без значительных трудностей. Информация об этом была представлена официально.

"Туннель длиной в несколько десятков метров, проходящий под заграждением и технической дорогой, имел высоту приблизительно 1,5 м", — сообщил Анджей Юзвяк.

Кто успел воспользоваться тоннелем

По оценке польской стороны, подземный ход использовали более 180 мигрантов. Из них около 130 человек уже задержаны силами пограничной службы. Полиция и пограничники продолжают проверку прилегающих районов, чтобы выяснить, сколько людей могли пройти по этому маршруту и не быть замеченными.

Предварительная информация указывает на то, что тоннель мог эксплуатироваться в течение ограниченного времени, однако точные сроки пока устанавливаются. Специалисты также анализируют возможные методы, которыми пользовались организаторы, чтобы скрыть следы сооружения.

Значение находки для пограничной безопасности

Польская сторона рассматривает этот эпизод как часть более широкого давления на границу. Анализируются способы усиления контроля, включая технические средства наблюдения и дополнительные проверки на маршрутах, находящихся в непосредственной близости от обнаруженного тоннеля.

Пограничники подчёркивают, что подземные проходы такого типа представляют существенную угрозу, поскольку позволяют обходить официальные пункты пропуска и подрывают эффективность существующей инфраструктуры. В связи с этим проводятся мероприятия по обследованию территории для исключения наличия других подобных сооружений.