Таинственное исчезновение Герасименко: 75-летний экс-депутат и его акита-ину пропали в Москве

В Москве пропал бывший депутат Госдумы Николай Герасименко вместе с его собакой. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Исчезновение Николая Герасименко

75-летний Николай Герасименко вышел из дома на юго-западе Москвы, одетый в чёрную одежду, и взял с собой своего домашнего питомца — черно-белого акита-ину по имени Кей. Однако они не вернулись домой. С момента их исчезновения прошло уже несколько часов, и в поисках Герасименко и его собаки участвуют волонтёры.

Биография Николая Герасименко

Николай Герасименко был депутатом Государственной Думы с 1995 по 2021 год, представляя партию "Единая Россия" в последних созывах. Он также является доктором медицинских наук и заслуженным врачом РФ.