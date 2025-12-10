Тайное оружие против онкологии вышло в свет: мРНК-вакцины готовы перейти от эксперимента к пациентам

В центре имени Гамалеи запущено производство первых тестовых серий новой противораковой вакцины на основе мРНК-технологии. Об этом сообщает life.ru, отмечая, что работа ведётся на специально построенной фабрике, оснащённой под современные требования биотехнологического производства.

Первые результаты запуска новой фабрики

Руководитель центра Александр Гинцбург рассказал, что предприятие уже выпустило три валидационные серии препарата. По его словам, строительство и оснащение площадки было завершено в короткие сроки, что позволило оперативно перейти к этапу тестового выпуска. Производственный комплекс создавался с расчётом на разработку и масштабирование мРНК-вакцин, предназначенных для терапии онкологических заболеваний.

Новая инфраструктура необходима для внедрения технологий, позволяющих адаптировать препараты под определённые типы опухолей. Это направление становится одним из ключевых в развитии персонализированной медицины, где диагностические и терапевтические решения создаются под конкретного пациента.

"Были выделены деньги на строительство фабрики по производству мРНК-вакцины в институте Гамалеи. Фабрика не только построена, но и полностью оснащена и выпустила первые три валидационные серии. Самое главное — в нашем ведущем онкологическом центре Герцена под руководством академика [Андрея] Каприна получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии — начиная от диагностики и заканчивая выпуском мРНК и применением у больных людей", — сказал Александр Гинцбург на конференции.

Разрешения и подготовка к клиническому применению

Как отмечает Гинцбург, проект получил полный комплект разрешительной документации. Речь идёт о регуляторных решениях, охватывающих диагностику, производство мРНК и использование вакцин у пациентов. Это означает, что технология прошла весь необходимый юридический и экспертный путь, позволяющий начинать её применение в клинических условиях.

Важную роль в подготовке документов сыграл Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Герцена. Именно на его базе были проведены согласования, позволившие утвердить комплексный подход — от лабораторных протоколов до лечебной практики. Такой формат взаимодействия ускоряет внедрение инновационных методов противоопухолевой терапии.

Контекст: развитие мРНК-препаратов в России

Минздрав России уже одобрил к применению два противоопухолевых препарата, среди которых персонализированная мРНК-вакцина "Неоонковак". Она разработана специалистами центра Гамалеи для лечения меланомы и стала одним из первых проектов, где технология используется в онкологии. Новый производственный комплекс позволит расширить линейку подобных решений и ускорить исследования в этой сфере.

Создание фабрики и выпуск первых серий демонстрируют переход к системному внедрению мРНК-методов в медицинскую практику. Это направление рассматривается как перспективный инструмент, способный обеспечить более точный и адресный подход к лечению онкологических заболеваний.