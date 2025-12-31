Тайна уютных чайных домиков: как зимний отдых на речных маршрутах превращается в настоящее наслаждение

До 11 января на семи причалах регулярных речных маршрутов в Москве пассажиров будут угощать горячими напитками и сладостями. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Уютные чайные домики на причалах

В Москве продолжается проект по созданию комфорта для пассажиров, пользующихся речным транспортом в зимний период. К круглогодичному функционированию речного электротранспорта добавляется новая услуга — горячие напитки и сладости для пассажиров. Чайные домики разместили около конечных и популярных причалов, чтобы пассажиры могли насладиться теплом и вкусными угощениями во время ожидания.

"Круглогодичный речной электротранспорт обеспечивает удобство в поездках даже зимой. Для пассажиров мы разместили чайные домики около конечных и наиболее востребованных причалов. Они будут работать до 11 января включительно", — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Где можно угоститься

Горячий чай, шоколад и печенье можно будет попробовать на следующих причалах: "Киевский", "Сити-Центральный", "Парк Фили", "Печатники", "Южный речной вокзал" (чайный домик работает до 8 января включительно), "ЗИЛ" и "Новоспасский".

Таким образом, горожане и туристы смогут по-настоящему насладиться зимними поездками по Москве-реке, делая их более уютными и приятными.