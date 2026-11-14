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Китайские туристы в ресторане
Китайские туристы в ресторане
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 17:48

Туристы едут за морем, а получают тревогу: почему Таиланду пришлось звать Китай на помощь

Министр туризма и спорта Таиланда Суракак Панчароенворакун анонсировал создание совместной рабочей группы с Китаем для защиты туристов и координации помощи. Обсуждение сотрудничества состоялось 5 ноября с китайским послом в Таиланде Чжан Цзянвэем. Инициатива принята после выхода в октябре предупреждения посольства, где китайским гражданам рекомендовали быть осторожными с предложениями ложной работы в Таиланде.

По словам министра, Китай занимает позицию, что не поддерживает своих граждан, нарушающих законы Таиланда, и ожидает отバンгкокских властей решительных мер. Пекин готов делиться данными о конкретных лицах, чтобы таиландские органы власти могли различать граждан КНР, вовлеченных в незаконную деятельность, и легальных туристов.

Министерство туризма намерено работать с правоохранительными органами для усиления контрольно-пропускных пунктов, патрулирования и правоприменения в уязвимых районах. Эти меры призваны повысить безопасность посетителей и восстановить доверие.

Эффективность мер пока ставится под вопросом статистикой: по данным Bangkok Post, прирост китайских туристов в октябре снизился на 13,57% в годовом выражении до 308 942 человек. Это первое падение с февраля, прервавшее восстановление доверия после проблем с безопасностью.

В период с января по октябрь Таиланд принял 25,4 миллиона иностранных туристов, что на 4,59% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Китай остается крупнейшим источником туристов с 4,2 миллиона прибытий за тот же период. Власти Таиланда под руководством премьер-министра Анутина Чанвиракун планируют использовать встречу лидеров АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября, чтобы подчеркнуть приверженность защите международных посетителей. Целевой показатель на весь год — 5,1-5,5 миллиона китайских посетителей.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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