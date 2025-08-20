Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Упражнения для копчика: 10 минут в день вместо лекарств и врачей

Физиотерапия тазового дна помогает при хронической боли в копчике — данные американских врачей

Когда обычное сидение превращается в настоящую пытку? Всё верно — при кокцидинии, или боли в копчике. Даже простая поза на стуле может стать испытанием, но хорошая новость в том, что специальные упражнения способны заметно облегчить состояние и вернуть комфорт в повседневную жизнь.

Почему упражнения работают

Боль в копчике чаще всего связана с перенапряжением или травмой связок, сухожилий и мышц в области крестца и таза. По данным Национального института здоровья США, падение назад на твёрдую поверхность — самая распространённая причина проблем с копчиком. Чаще всего это приводит не к перелому, а к ушибу или подвывиху, который сопровождается растяжением связок.

Копчик состоит всего из четырёх крошечных косточек, образующих треугольник внизу позвоночника. Несмотря на его маленький размер, эта зона играет важную роль: к ней крепятся мышцы тазового дна. Их укрепление напрямую связано с уменьшением боли. Именно поэтому упражнения для копчика включают не только растяжку, но и работу с мышцами таза и поясницы.

Интересный факт: исследование, опубликованное в журнале PM&R в 2016 году, показало, что физиотерапия мышц тазового дна помогает уменьшить хроническую боль в копчике и улучшает подвижность.

Лучшие упражнения при боли в копчике

Фитнес-эксперт Холли Перкинс предлагает простой комплекс, который можно выполнять дома. Все упражнения низкоударные и подходят людям любого уровня подготовки.

Кошка-корова

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под бедрами. На выдохе округляйте спину (кошка), на вдохе прогибайтесь (корова). Движение синхронизируйте с дыханием. Это упражнение снимает напряжение и мягко мобилизует позвоночник.

Мостик для ягодиц

Лягте на спину, согните колени, стопы на полу. Поднимайте таз вверх, упираясь пятками. Задержитесь на несколько секунд и опуститесь обратно. Укрепляет мышцы ягодиц и кора, поддерживающих копчик.

Поза ребёнка

Из положения на четвереньках опустите таз на пятки, вытяните руки вперёд и расслабьте спину. Отличный способ снять напряжение и восстановить дыхание.

Скрутка лёжа

Лягте на спину, подтяните левое колено к груди и заведите его через правую ногу. Положите правую руку на колено для усиления растяжки, голову поверните влево. Это упражнение расслабляет мышцы спины и копчика.

Кобра

Лягте на живот, локти под плечами. Поднимите грудь вверх, распрямляя руки, при этом таз остаётся на полу. Растягивает позвоночник и улучшает осанку.

Замок корня (Root Lock)

Сидя, напрягите мышцы тазового дна так, будто пытаетесь остановить поток мочи. Держите несколько секунд, затем расслабьтесь. Упражнение укрепляет мышцы, поддерживающие копчик.

Дополнительные советы

  • При хронической боли важно обратить внимание на осанку: сутулость усиливает нагрузку на копчик.
  • Лишний вес также может быть фактором риска. Контроль массы тела снижает давление на позвоночник.
  • Женщины нередко сталкиваются с кокцидинией после тяжёлых родов, когда связки и мышцы таза ослаблены.

Упражнения для копчика — это не просто способ облегчить боль, а полноценный инструмент восстановления. Они помогают снять спазм, улучшить кровообращение и укрепить мышцы, что делает их незаменимыми в комплексной терапии. Конечно, при подозрении на серьёзную травму стоит обязательно обратиться к врачу.

