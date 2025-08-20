Упражнения для копчика: 10 минут в день вместо лекарств и врачей

Когда обычное сидение превращается в настоящую пытку? Всё верно — при кокцидинии, или боли в копчике. Даже простая поза на стуле может стать испытанием, но хорошая новость в том, что специальные упражнения способны заметно облегчить состояние и вернуть комфорт в повседневную жизнь.

Почему упражнения работают

Боль в копчике чаще всего связана с перенапряжением или травмой связок, сухожилий и мышц в области крестца и таза. По данным Национального института здоровья США, падение назад на твёрдую поверхность — самая распространённая причина проблем с копчиком. Чаще всего это приводит не к перелому, а к ушибу или подвывиху, который сопровождается растяжением связок.

Копчик состоит всего из четырёх крошечных косточек, образующих треугольник внизу позвоночника. Несмотря на его маленький размер, эта зона играет важную роль: к ней крепятся мышцы тазового дна. Их укрепление напрямую связано с уменьшением боли. Именно поэтому упражнения для копчика включают не только растяжку, но и работу с мышцами таза и поясницы.

Интересный факт: исследование, опубликованное в журнале PM&R в 2016 году, показало, что физиотерапия мышц тазового дна помогает уменьшить хроническую боль в копчике и улучшает подвижность.

Лучшие упражнения при боли в копчике

Фитнес-эксперт Холли Перкинс предлагает простой комплекс, который можно выполнять дома. Все упражнения низкоударные и подходят людям любого уровня подготовки.

Кошка-корова

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под бедрами. На выдохе округляйте спину (кошка), на вдохе прогибайтесь (корова). Движение синхронизируйте с дыханием. Это упражнение снимает напряжение и мягко мобилизует позвоночник.

Мостик для ягодиц

Лягте на спину, согните колени, стопы на полу. Поднимайте таз вверх, упираясь пятками. Задержитесь на несколько секунд и опуститесь обратно. Укрепляет мышцы ягодиц и кора, поддерживающих копчик.

Поза ребёнка

Из положения на четвереньках опустите таз на пятки, вытяните руки вперёд и расслабьте спину. Отличный способ снять напряжение и восстановить дыхание.

Скрутка лёжа

Лягте на спину, подтяните левое колено к груди и заведите его через правую ногу. Положите правую руку на колено для усиления растяжки, голову поверните влево. Это упражнение расслабляет мышцы спины и копчика.

Кобра

Лягте на живот, локти под плечами. Поднимите грудь вверх, распрямляя руки, при этом таз остаётся на полу. Растягивает позвоночник и улучшает осанку.

Замок корня (Root Lock)

Сидя, напрягите мышцы тазового дна так, будто пытаетесь остановить поток мочи. Держите несколько секунд, затем расслабьтесь. Упражнение укрепляет мышцы, поддерживающие копчик.

Дополнительные советы

При хронической боли важно обратить внимание на осанку: сутулость усиливает нагрузку на копчик.

Лишний вес также может быть фактором риска. Контроль массы тела снижает давление на позвоночник.

Женщины нередко сталкиваются с кокцидинией после тяжёлых родов, когда связки и мышцы таза ослаблены.





Упражнения для копчика — это не просто способ облегчить боль, а полноценный инструмент восстановления. Они помогают снять спазм, улучшить кровообращение и укрепить мышцы, что делает их незаменимыми в комплексной терапии. Конечно, при подозрении на серьёзную травму стоит обязательно обратиться к врачу.