Полиция Тайланда обнаружила труп россиянина с признаками насильственной смерти

В Тайланде обнаружено тело российского туриста со следами пыток

Полиция в Таиланде обнаружила тело россиянина с признаками насильственной смерти на острове Пхукет, сообщил телеканал Channel 8.

Отмечается, что на теле были найдены многочисленные следы пыток.

Как сообщает Channel 8, следователи установили, что перед смертью мужчина подвергся физическому насилию. Тело было обнаружено в районе Карон на юге острова.

Рядом с телом лежала сумочка, в которой был найден паспорт на имя 27-летнего Ильи Орлова и еще один паспорт гражданки РФ.

На данный момент известно, что Илья Орлов прилетел в Тайландр в апреле текущего года в составе туристической группы.

Подробности случившегося выясняются.

Фото: Freepik.com