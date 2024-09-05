Россиянин загадочно погиб в Таиланде, родные отрицают возможность суицида

На популярном туристическом острове Пхукет в Таиланде обнаружили тело 27-летнего россиянина. Предположительно, перед смертью его пытали. Тело мужчины нашли у статуи Пхая Нага в придорожной канаве. На нём были только шорты.
Правоохранительные органы Таиланда считают, что смерть была насильственной. На теле обнаружили глубокие порезы на руках, синяки и рану от удара твёрдым предметом за правым ухом.
Помимо порезов и синяков, на теле погибшего были обнаружены следы от ударов твёрдым предметом и ножом. На месте происшествия не было следов крови или борьбы. Это подтверждает версию о том, что тело могло быть перемещено после убийства.
У погибшего при себе были банковские карты, наличные деньги и документы, в том числе два паспорта. Один из них принадлежал погибшему, а второй — молодой россиянке, предположительно, его спутнице. Полиция разыскивает эту девушку.
Сотрудники ближайших отелей не смогли опознать погибшего по фотографии, а камеры видеонаблюдения в нужное время были выключены.
По одной из версий, погибший мог быть убит в другом районе, а его тело выбросили у дороги для сокрытия следов.
По предварительным данным, смерть наступила за 12–24 часа до обнаружения тела. Полиция предполагает, что погибший мог быть связан с местной преступной группировкой.
Погибшего звали Илья Орлов. Он был родом из Свердловской области и приехал в Таиланд 24 апреля 2024 года в составе туристической группы.
У Орлова осталась жена Светлана, которая также проживает в Таиланде. На допросе она рассказала о его серьёзных психологических проблемах и суицидальных мыслях. Однако близкие друзья Орлова описывают его как жизнерадостного и отзывчивого человека. По их словам, именно жена погибшего неоднократно упоминала о самоубийстве и даже пыталась шантажировать им мужа.
Фото: From Wikimedia Commons/ Flying Pharmacist (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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