Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пханом Рунг
Пханом Рунг
© commons.wikimedia.org by K.Phothiwijit is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:17

Таиланд в условиях кризиса: как изменятся условия для туристов, и что стоит учитывать при планировании поездки

Туристы в Таиланде должны подготовиться к новым требованиям для въезда в страну – TAT

На фоне ухудшения отношений между Таиландом и Камбоджей, Министерство туризма и спорта Таиланда опубликовало рекомендации для туристов, чтобы разъяснить, как текущая ситуация может повлиять на отдых в стране. Об этом сообщает Primamedia с подробностями от Ассоциации туроператоров России.

Основные курорты открыты и безопасны

Несмотря на обострение ситуации на границе с Камбоджей, основные туристические направления в Таиланде продолжают работать в штатном режиме. Ключевые курорты, такие как Бангкок, Чиангмай, Пхукет, Самуи, Краби, Паттайя и Аюттхая, остаются открытыми и безопасными для посещения.

Напряженность затрагивает лишь восточные и северо-восточные регионы, которые не являются популярными среди туристов, по утверждению Управления по туризму Таиланда (TAT).

Кроме того, вся туристическая инфраструктура, включая транспорт, отели и рестораны, функционирует как обычно.

Изменения для туристов

Однако в связи с текущей ситуацией есть несколько важных изменений, с которыми стоит ознакомиться.

Задержки в аэропортах и проверка документов

С увеличением безопасности в аэропортах могут возникнуть задержки. Очереди на паспортном контроле в высокий сезон — обычное явление, но сейчас добавились более тщательные проверки для туристов, посещавших Камбоджу.

Ужесточение требований для въезда

Кроме того, ужесточились требования к документам для въезда в страну. Туристы должны иметь:

  • Заграничный паспорт, действующий минимум шесть месяцев;

  • Действующие билеты туда и обратно;

  • Подтверждение бронирования отеля;

  • Минимум 20 000 тайских бат (около 700 долларов) наличными на человека;

  • Заполненную электронную карту прибытия (TDAC).
    На границе также могут задавать дополнительные вопросы, что связано с повышенной настороженностью властей.

Повышенные меры безопасности в приграничных регионах

В семи провинциях на границе с Камбоджей введены повышенные меры безопасности: Убонратчатани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакео, Чантхабури и Трат. Там были скорректированы маршруты транспорта и закрыты для посещения некоторые национальные парки и пограничные переходы.

Хорошая новость

С 16 декабря в пяти районах провинции Трат был отменён комендантский час, что свидетельствует о стабилизации ситуации. Повседневная жизнь в этих районах вернулась в обычное русло.

Выводы для туристов

Туроператоры уверены, что поездки в Таиланд по-прежнему возможны, хотя они требуют более тщательной подготовки. Основные курорты страны остаются безопасными и открытыми для туристов, и путешественники могут продолжить свои поездки, но должны учитывать новые требования и правила.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лавров заявил о подготовке новых рейсов РФ к курортам Египта вчера в 16:57
Египетские курорты станут ближе: Россия и Египет готовят расширение прямых рейсов

Россия и Египет готовятся к расширению прямых авиарейсов, что создаст новые возможности для туристического обмена и укрепления двусторонних связей.

Читать полностью » Киплюкс назвал отсутствие аптечки частой ошибкой туристов вчера в 16:53
Обезболивающее забыли, укачало в пути, дождь накрыл внезапно: 7 вещей, без которых лучше не выезжать в путешествие

Путешественники часто забывают незначительные вещи, которые могут обернуться серьезными проблемами. Узнайте 5 критически важных моментов для подготовки!

Читать полностью » Аланья сочетает пляжный отдых, исторический центр и развитую городскую инфраструктуру — Яндекс Путешествия вчера в 14:11
В Турции есть город, куда возвращаются снова и снова — и это не Анталья

Аланья сочетает пляжи, древние крепости и активный отдых. Что посмотреть, куда поехать и почему этот курорт считают одним из самых доступных в Турции.

Читать полностью » Комфортная городская среда формирует туристическую привлекательность Владивостока — Дмитрий Алексеев вчера в 10:24
Сначала люди, потом туристы: принцип, который меняет облик Владивостока

Совладелец DNS Дмитрий Алексеев рассказал, почему Владивостоку важно развивать общественные пространства для горожан и как изменится пляж Патрокл.

Читать полностью » Горнолыжный сезон в Домбае стартует 20 декабря с массовым спуском — Это Кавказ вчера в 10:13
Домбай нажимает кнопку зима: праздник, после которого сезон уже не остановить

Домбай готовится к открытию горнолыжного сезона 20 декабря. Парад ратраков, шоу в небе и массовый спуск обещают яркий старт зимы в горах.

Читать полностью » Спрос на винный туризм в России вырос более чем в два раза — Роскачество вчера в 8:15
Никто не планировал — но поехали: винные маршруты внезапно стали новым видом отпуска

Спрос на винный туризм в России стремительно растет: бронирования в винных регионах увеличиваются в разы, а формат отдыха становится массовым.

Читать полностью » Карты Мир заработали для оплаты услуг в отеле на Мальдивах — SHOT вчера в 8:15
Наконец без лишних нервов: на Мальдивах туристы смогли расплатиться картой Мир

Российские туристы сообщили, что на Мальдивах начали принимать карты "Мир", но официального подтверждения от властей страны пока нет.

Читать полностью » Турция лидирует по бронированию отелей осенью у россиян — OneTwoTrip вчера в 7:40
Турция, Таиланд или ОАЭ? Раскрываем, куда россияне едут в каждый сезон и почему

OneTwoTrip выяснил, где россияне чаще бронировали отели осенью и какой сезон оказался самым "горячим" по заказам. Итоги удивили.

Читать полностью »

Новости
Дом
Неухоженный вход создаёт впечатление незаконченного дома — Decluttering Mom
Наука
Лёд на Марсе использовали как материал для жилых модулей — Science
ДФО
Приморье нашло новые рынки для рыбопродукции: Камерун, Сингапур и Молдова – PrimaMedia
ДФО
Сезон продажи елок стартовал в Хабаровске: от 500 до 40 тысяч рублей – ДВ-РОСС
Общество
Роман Вильфанд предупредил об опасности хрупкого льда в центральной России – ТАСС
Мир
В Индии поезд столкнулся с стадом слонов, погибло восемь животных – PTI
Артиллеристы 6-й армии нанесли удар по ВСУ с снарядом За Арину – ТАСС
Питомцы
Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак в России в 2025 году – РКФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet