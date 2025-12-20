Таиланд в условиях кризиса: как изменятся условия для туристов, и что стоит учитывать при планировании поездки
На фоне ухудшения отношений между Таиландом и Камбоджей, Министерство туризма и спорта Таиланда опубликовало рекомендации для туристов, чтобы разъяснить, как текущая ситуация может повлиять на отдых в стране. Об этом сообщает Primamedia с подробностями от Ассоциации туроператоров России.
Основные курорты открыты и безопасны
Несмотря на обострение ситуации на границе с Камбоджей, основные туристические направления в Таиланде продолжают работать в штатном режиме. Ключевые курорты, такие как Бангкок, Чиангмай, Пхукет, Самуи, Краби, Паттайя и Аюттхая, остаются открытыми и безопасными для посещения.
Напряженность затрагивает лишь восточные и северо-восточные регионы, которые не являются популярными среди туристов, по утверждению Управления по туризму Таиланда (TAT).
Кроме того, вся туристическая инфраструктура, включая транспорт, отели и рестораны, функционирует как обычно.
Изменения для туристов
Однако в связи с текущей ситуацией есть несколько важных изменений, с которыми стоит ознакомиться.
Задержки в аэропортах и проверка документов
С увеличением безопасности в аэропортах могут возникнуть задержки. Очереди на паспортном контроле в высокий сезон — обычное явление, но сейчас добавились более тщательные проверки для туристов, посещавших Камбоджу.
Ужесточение требований для въезда
Кроме того, ужесточились требования к документам для въезда в страну. Туристы должны иметь:
-
Заграничный паспорт, действующий минимум шесть месяцев;
-
Действующие билеты туда и обратно;
-
Подтверждение бронирования отеля;
-
Минимум 20 000 тайских бат (около 700 долларов) наличными на человека;
-
Заполненную электронную карту прибытия (TDAC).
На границе также могут задавать дополнительные вопросы, что связано с повышенной настороженностью властей.
Повышенные меры безопасности в приграничных регионах
В семи провинциях на границе с Камбоджей введены повышенные меры безопасности: Убонратчатани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакео, Чантхабури и Трат. Там были скорректированы маршруты транспорта и закрыты для посещения некоторые национальные парки и пограничные переходы.
Хорошая новость
С 16 декабря в пяти районах провинции Трат был отменён комендантский час, что свидетельствует о стабилизации ситуации. Повседневная жизнь в этих районах вернулась в обычное русло.
Выводы для туристов
Туроператоры уверены, что поездки в Таиланд по-прежнему возможны, хотя они требуют более тщательной подготовки. Основные курорты страны остаются безопасными и открытыми для туристов, и путешественники могут продолжить свои поездки, но должны учитывать новые требования и правила.
