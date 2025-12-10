Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Таиланд
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:58

Таиланд стал ловушкой для экономных туристов: без страховки можно остаться ни с деньгами, ни с визой

Посольство предупредило о высоких ценах на медпомощь в Таиланде — Евгений Томихин

Многие российские туристы, отправляясь в Таиланд, стремятся сэкономить и избегают оформления медицинской страховки для поездок за рубеж. Однако, по словам Евгения Томихина, посла России в Королевстве Таиланд, такой подход может обернуться серьёзными финансовыми потерями. В интервью kp.ru он объяснил, почему отказ от страховки — это ошибка, особенно в случае непредвиденных ситуаций.

Почему важно оформить медицинскую страховку

Томихин отметил, что лечение в Таиланде может быть довольно дорогим для иностранных граждан. Поэтому наличие медицинской страховки — это не просто формальность, а необходимость, которая может сэкономить значительные средства в случае госпитализации, ДТП или других экстренных ситуаций.

"Лечение обходится иностранцам в Таиланде весьма недешево. Наличие страхового полиса может избавить от многих серьезных проблем в случае возникновения непредвиденных обстоятельств", — объяснил Томихин в интервью.

По словам дипломата, отсутствие страховки может привести к тому, что туристы окажутся вынуждены оплачивать услуги медицины из собственного кармана, что может быть финансово непосильным.

Миграционные проблемы и депортации

Кроме того, Томихин сообщил, что в 2025 году более 100 граждан России были депортированы из Таиланда. Основной причиной этого стало нарушение миграционных правил. Власти Таиланда усилили контроль за пребыванием иностранных граждан и ограничили практику многократных "бордерранов" и "визаранов" — использования виз для краткосрочного пребывания без соблюдения условий продления.

Дипломат подчеркнул, что туристам необходимо соблюдать местные законы и быть внимательными к миграционным правилам, чтобы избежать неприятных ситуаций с депортацией.

