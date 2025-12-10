Таиланд стал ловушкой для экономных туристов: без страховки можно остаться ни с деньгами, ни с визой
Многие российские туристы, отправляясь в Таиланд, стремятся сэкономить и избегают оформления медицинской страховки для поездок за рубеж. Однако, по словам Евгения Томихина, посла России в Королевстве Таиланд, такой подход может обернуться серьёзными финансовыми потерями. В интервью kp.ru он объяснил, почему отказ от страховки — это ошибка, особенно в случае непредвиденных ситуаций.
Почему важно оформить медицинскую страховку
Томихин отметил, что лечение в Таиланде может быть довольно дорогим для иностранных граждан. Поэтому наличие медицинской страховки — это не просто формальность, а необходимость, которая может сэкономить значительные средства в случае госпитализации, ДТП или других экстренных ситуаций.
"Лечение обходится иностранцам в Таиланде весьма недешево. Наличие страхового полиса может избавить от многих серьезных проблем в случае возникновения непредвиденных обстоятельств", — объяснил Томихин в интервью.
По словам дипломата, отсутствие страховки может привести к тому, что туристы окажутся вынуждены оплачивать услуги медицины из собственного кармана, что может быть финансово непосильным.
Миграционные проблемы и депортации
Кроме того, Томихин сообщил, что в 2025 году более 100 граждан России были депортированы из Таиланда. Основной причиной этого стало нарушение миграционных правил. Власти Таиланда усилили контроль за пребыванием иностранных граждан и ограничили практику многократных "бордерранов" и "визаранов" — использования виз для краткосрочного пребывания без соблюдения условий продления.
Дипломат подчеркнул, что туристам необходимо соблюдать местные законы и быть внимательными к миграционным правилам, чтобы избежать неприятных ситуаций с депортацией.
