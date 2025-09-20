Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пикник у водопада Путорана
Пикник у водопада Путорана
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:19

Туристы раскрыли секреты выживания в походах по тайге

Эксперты объяснили, как подготовиться к многодневному походу по тайге

Многодневный поход по тайге — это не просто прогулка, а настоящее испытание для туриста. Дикая природа, отсутствие связи и переменчивая погода требуют серьёзного подхода к подготовке. Опытные путешественники и врачи уверены: именно подготовка делает такой поход безопасным и комфортным.

Физическая форма

На несколько недель до похода полезно уделить внимание кардионагрузкам и тренировкам с рюкзаком. Тайга — это не ровная тропинка, а подъёмы, броды и буреломы. Выносливость и сила ног — ключ к успеху.

Снаряжение

Необходимый минимум:

  • надёжный рюкзак с жёсткой спинкой и системой распределения веса;
  • палатка, устойчивая к дождю и ветру;
  • спальный мешок, рассчитанный на низкие температуры;
  • коврик для изоляции от холода;
  • компас и карта, даже если есть GPS.

Одежда и обувь

Лучше выбирать многослойный принцип: термобельё, утепляющий слой и непромокаемая куртка. Обувь должна быть прочной, с высокой фиксацией голеностопа. Влажные носки и запасная обувь — обязательны.

Питание

Главное правило — калорийность и простота приготовления. Сублиматы, крупы, орехи, сухофрукты и шоколад — лучшие спутники. Важно продумать меню заранее и распределить вес между участниками группы.

Безопасность

В тайге важно уметь разводить костёр в любую погоду, знать базовые приёмы оказания первой помощи и иметь аптечку. Средства от насекомых и защита от животных также входят в обязательный набор.

Психологическая готовность

Длительное пребывание в тайге требует не только физической, но и моральной выносливости. Важно уметь сохранять спокойствие в непредвиденных ситуациях и поддерживать командный дух.

Многодневный поход по тайге — это уникальный опыт, который требует тщательной подготовки. Сильная физическая форма, надёжное снаряжение, продуманное питание и знание правил безопасности превращают суровую природу в место силы и приключений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Леонид Гелибтерман: гастрономический туризм становится драйвером развития регионов России вчера в 23:21

Вкус вместо моря: гастротуризм превращается в главный драйвер путешествий

Гастрономический туризм в России выходит на новый уровень: регионы создают бренды, фестивали и меню, чтобы удивлять путешественников вкусом.

Читать полностью » Торгашинский хребет станет площадкой семейного фестиваля ко Дню туризма в Красноярске — Национальные проекты РФ вчера в 22:09

Красноярск впервые встречает День туризма так масштабно: форум + фестиваль = новый формат

Форум и фестиваль в Красноярске объединят специалистов и семьи. Узнайте, как День туризма станет шагом к развитию региона.

Читать полностью » Байкал готовят к наплыву туристов: проект 18.09.2025 в 21:02

Байкал задышал свободнее: волонтёры превратили тропы в пример экотуризма

Байкал встречает туристов обновлёнными тропами, зонами отдыха и экологическими инициативами. Узнайте, как волонтёры меняют облик великого озера.

Читать полностью » Ольга Филипенкова: на Алтае появятся меню и экскурсии, адаптированные для китайских гостей вчера в 21:51

Алтай встречает Китай: безвиз превратил Сибирскую Швейцарию в новую точку притяжения

Алтай готовится к приёму туристов из Китая: безвиз открыл новые перспективы, а бизнес адаптирует сервис под запросы гостей.

Читать полностью » Туроператоры: в сентябре–октябре 2025 года скидок на туры в Турцию ждать не стоит вчера в 19:33

Отели переполнены, скидок нет: Турция в сентябре дороже, чем летом

В этом году «горящих» туров в Турцию почти нет: отели загружены более чем на 90%, а цены на осень держатся на рекордно высоком уровне.

Читать полностью » Протесты в Куско заблокировали железную дорогу к Мачу-Пикчу вчера в 18:36

Мачу-Пикчу рискует потерять титул чуда света: что скрывается за туристическим бумом

Мачу-Пикчу, чудо света, столкнулось с рисками из-за туризма и управления. Как сохранить наследие инков и избежать потери статуса? Узнайте о проблемах и решениях.

Читать полностью » В Армении готовят возврат карт Мир для российских туристов вчера в 17:19

Без лишних комиссий и обмена валюты: как "Мир" спасёт кошельки россиян в Армении

Карты "Мир" возвращаются в Армению! Узнайте, когда российские туристы смогут снова удобно оплачивать покупки и услуги, какие есть альтернативные способы оплаты и как избежать ошибок.

Читать полностью » Круизный лайнер вчера в 16:17

Первый российский круиз по Курилам и Камчатке: Россия готовит круиз, которого ждали десятилетия

В 2026 году Россия готовится открыть для туристов новый формат путешествий — первый дальневосточный круиз, который обещает удивить своим маршрутом.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоэксперты: гликолевая тормозная жидкость теряет свойства уже через 1–2 года
Еда

Торт из шоколадного печенья без выпечки готовится за два часа
Технологии

Учёные ИОНХ РАН синтезировали новый анод для натрий-ионных аккумуляторов
Туризм

Гиды рекомендуют сентябрь для знакомства с горами Южной Сибири
Садоводство

Цветоводы рассказали о новом способе размножения замиокулькаса с помощью пеньков
Садоводство

Почему яблоки портятся на деревьях: агрономы объяснили, как справиться с монилиозом
Авто и мото

Цены на Ferrari Mondial резко выросли из-за редкости модели — данные аукционов
Спорт и фитнес

Домашняя тренировка ног: как использовать резинки, прыжки и суперсеты для роста мышц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet