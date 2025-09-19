Мох на деревьях больше не ориентир: как выбраться из леса без телефона и компаса

Ищите столбы на лесных просеках и не забудьте взять с собой в лес пауэрбанк. Такой совет в интервью NewsInfo дал любителям путешествовать в лесу главный специалист Государственного природоохранного центра Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Валентин Волков.

Ориентир для заплутавших в лесу путников — просека и столбы на их пересечениях, рассказывает Волков.

"В лесу есть просеки, которые делаются под прямым углом. Одни с севера на юг, другие с запада на восток. И на пересечении этих просек стоят квартальные столбы. По ним можно сориентироваться. Когда пришли в лес сразу на это стоит обратить внимание", — посоветовал эколог.

Расхожее прежде мнение, что север с той стороны, где растёт мох на дереве, специалист назвал ошибочным.

"Что касается ориентировки по мху, это все совершенно неправильно, не работает. Мох может расти с южной стороны дерева совершенно спокойно и на соседнем дереве тут же с северной. Поэтому эта ориентировка не работает", — подчеркнул эксперт.

В густом лесу найти ориентиры на выход куда сложнее, отметил собеседник Pravda. Ru, но, отчаиваться никогда не стоит.