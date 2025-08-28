Минус 3 см на талии без жёстких диет: древняя практика удивила результатами
Журналисты Men Today раскрыли секрет популярной китайской тренировки — тайцзи. Оказалось, что это не только мягкая гимнастика, но и эффективный способ поддерживать фигуру и здоровье.
В чём суть тайцзи
Тайцзи строится на плавных, медленных движениях с минимальной ударной нагрузкой. Такой формат делает практику доступной для людей разного возраста и уровня подготовки.
Эффект для фигуры
Исследования показали, что всего за несколько месяцев регулярных занятий участники:
- уменьшили окружность талии в среднем на 3,38 см,
- набрали около 0,87 кг мышечной массы.
Таким образом, тайцзи помогает не только бороться с лишним весом, но и укреплять мышцы.
Польза для здоровья
Помимо улучшения физической формы, тренировки:
- снижают уровень стресса,
- положительно влияют на работу лёгких,
- помогают поддерживать общее самочувствие.
Итог
Тайцзи — это гармония мягких движений и ощутимого результата. Древняя китайская практика способна не только расслабить, но и преобразить тело.
