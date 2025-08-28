Минус 3 см на талии без жёстких диет: древняя практика удивила результатами

Журналисты Men Today раскрыли секрет популярной китайской тренировки — тайцзи. Оказалось, что это не только мягкая гимнастика, но и эффективный способ поддерживать фигуру и здоровье.

В чём суть тайцзи

Тайцзи строится на плавных, медленных движениях с минимальной ударной нагрузкой. Такой формат делает практику доступной для людей разного возраста и уровня подготовки.

Эффект для фигуры

Исследования показали, что всего за несколько месяцев регулярных занятий участники:

уменьшили окружность талии в среднем на 3,38 см,

набрали около 0,87 кг мышечной массы.

Таким образом, тайцзи помогает не только бороться с лишним весом, но и укреплять мышцы.

Польза для здоровья

Помимо улучшения физической формы, тренировки:

снижают уровень стресса,

положительно влияют на работу лёгких,

помогают поддерживать общее самочувствие.

Итог

Тайцзи — это гармония мягких движений и ощутимого результата. Древняя китайская практика способна не только расслабить, но и преобразить тело.