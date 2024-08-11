Азербайджанский вратарь Эльдар Тагизаде подписал контракт с Барселоной

Вратарь из Азербайджана Эльдар Тагизаде заключил контракт с "Барселоной", как сообщает официальный веб-ресурс футбольного клуба.
Контракт с 21-летним голкипером будет действовать до лета 2026 года, и он будет защищать цвета второй команды каталонского клуба.
Тагизаде начинал свой футбольный путь в азербайджанском "Нефтчи", а также имеет опыт выступлений за барселонскую академию "Марсет", вторую команду французского "Клермона" и клуб "Польворин", представляющий пятый по силе дивизион Испании.
Фото: From Wikimedia Commons/ Abbaszade656 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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