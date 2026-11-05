Лепёшка хрустит, начинка не высыпается: как дома повторить эффект мексиканской уличной еды

В американской интерпретации мексиканских тако главную роль играет текстурный контраст: мягкая тортилья превращается в жесткую, хрустящую "лодочку", которая удерживает горячую начинку. Чтобы добиться такого эффекта дома, не обязательно искать специализированные заготовки — достаточно правильно использовать духовку.

Ингредиенты на 4 порции

кукурузная тортилья — 8 шт.

говяжий фарш — 400 г

консервированная сладкая кукуруза — 150 г

томаты черри — 8 шт.

лук-шалот — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

лайм — 1 шт.

острый стручковый перец — 0,5 шт.

растительное рафинированное масло — 3 ст. л.

кинза — 4 веточки

паприка сладкая молотая — 1 ч. л.

зира — 0,5 ч. л.

соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 190°C. Смажьте обе стороны кукурузных тортильи растительным маслом. Разместите лепешки на решетке так, чтобы они перегибались через прутья, принимая U-образную форму. Запекайте около 5 минут до твердого, хрустящего состояния. Репчатый лук мелко нашинкуйте и обжарьте в глубокой сковороде на умеренном огне в течение 4 минут до прозрачности. Добавьте к луку говяжий фарш, увеличьте огонь и обжаривайте мясо 7 минут, разбивая комочки. Всыпьте паприку, зиру, соль и черный перец. Влейте 50 мл воды, убавьте огонь до минимума и томите под крышкой еще 5 минут, пока влага полностью не впитается. Подготовьте топпинг: лук-шалот нарежьте тонкими кольцами, томаты черри — дольками, острый перец — полукольцами. Отделите листья кинзы от стеблей, из кукурузы слейте жидкость. Наполните хрустящие заготовки горячим фаршем, сверху выложите кукурузу, помидоры, шалот, перец и кинзу.

Подавайте блюдо немедленно, предложив гостям дольки лайма: его кислота сбалансирует плотность говядины и сладость кукурузы.

Если нет возможности использовать решетку, тортильи можно оставить мягкими, прогрев их на сухой сковороде по 15 секунд с каждой стороны или 30 секунд в микроволновке под влажным полотенцем. Для более насыщенного вкуса в начинку можно добавить кубики спелого авокадо, томатную сальсу или посыпать горячее мясо тертым сыром перед тем, как выкладывать овощи.

Интересно, что такая база из говядины и кукурузы могла бы заиграть иначе, если заменить зиру на копченую паприку или добавить в топпинг мелко нарезанный маринованный красный лук для более выраженной остроты.