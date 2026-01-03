Таблетки успокаивают, но не лечат привычки — иммунитет сильнее всего держится на режиме дня

Зимой разговоры об иммунитете часто сводятся к витаминам и "таблеткам от простуды", но врач напоминает: ключевые механизмы защиты запускаются в организме гораздо раньше — во сне и в режиме дня. Об этом сообщает "Медик Форум".

Профессор Андрей Продеус в интервью "Радио 1" назвал несколько доступных способов укрепления иммунитета, которые можно применять без сложных схем и дорогостоящих препаратов.

Сон как основа восстановления

Одним из главных условий для поддержки иммунной системы профессор считает регулярный и достаточный по длительности сон. По его словам, важен не только общий объём отдыха, но и стабильность режима: время засыпания и пробуждения должно быть одинаковым. Укладываться в постель медик советует до полуночи, чтобы организм успевал пройти наиболее ценные фазы ночного восстановления.

"Период, когда организм активно восстанавливается — с 23 до 3 часов ночи", — заметил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Врач подчёркивает, что именно ночной сон задаёт "фундамент" для работы защитных сил. Если этот ритм регулярно нарушается, организму сложнее поддерживать устойчивость в сезон холодов, когда нагрузка на иммунитет возрастает.

Питание: железо и витамин D в сезон холодов

В период похолодания, добавил иммунолог, важно, чтобы в рационе присутствовали продукты, содержащие железо и витамин D. Эти элементы, по его оценке, необходимы для хорошей работы иммунной системы. Речь идёт не о разовых добавках, а о регулярном присутствии нужных веществ в питании.

Такая поддержка особенно актуальна зимой, когда организм сталкивается с сезонными ограничениями, а режим дня часто становится менее стабильным. Продеус обращает внимание именно на доступные решения — то, что можно корректировать в повседневных привычках.

Стресс, вакцинация и простая профилактика

Отдельно профессор отметил способность не поддаваться разрушительному действию стресса. По его словам, устойчивость к стрессовым перегрузкам тоже способствует поддержанию иммунитета. В список необходимых мер он также включил вакцинацию от гриппа, считая её оправданным способом профилактики в сезон повышенных рисков.

Дополнительно медик посоветовал чаще проветривать помещения и по возможности избегать душных мест с большой плотностью людей. Эти рекомендации направлены на снижение контакта с факторами, которые могут повышать нагрузку на организм в период холодов и активного распространения сезонных инфекций.