Боль под рёбрами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:35

Таблетка от боли превращается в врага: как лекарства запускают обострение гастрита

Диетолог Елена Соломатина: стресс усугубляет гастрит и провоцирует обострения

Гастрит остаётся одной из самых распространённых болезней пищеварительной системы, и его обострения могут быть вызваны не только питанием, но и образом жизни в целом.

"Когда человек постоянно находится в напряжении, организм вырабатывает больше стрессовых гормонов. Это приводит к спазмам, нарушению кровообращения и снижению выработки желудочного сока", — отметила врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт пояснила, что стресс фактически "отключает" работу пищеварительной системы, что усугубляет воспаление слизистой желудка. Но это не единственный фактор риска: обострения могут спровоцировать лекарства, вредные привычки и нарушения режима питания.

Основные причины обострений

  • Хронический стресс и переутомление.
  • Употребление нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС).
  • Курение и алкоголь.
  • Острые и жирные блюда.
  • Длительные перерывы между приёмами пищи.

Сравнение факторов риска

Фактор Как влияет Чем заменить/избежать
Стресс Повышает гормоны, угнетает ЖКТ Практики релаксации, сон
НПВС Разрушают защитный барьер желудка Приём по назначению врача, аналоги с защитой
Алкоголь и курение Повреждают слизистую, нарушают кровоток Отказ или максимальное ограничение
Острые блюда Усиливают раздражение Щадящая диета
Большие перерывы Повышают кислотность Дробное питание 5-6 раз в день

Советы шаг за шагом

  1. Перейдите на дробное питание: ешьте небольшими порциями каждые 3-4 часа.
  2. Исключите слишком острые, жирные и копчёные продукты.
  3. Не злоупотребляйте кофе и крепким чаем.
  4. Найдите способ снимать стресс: прогулки, дыхательная гимнастика, сон.
  5. При необходимости приёма НПВС обсуждайте с врачом защитные препараты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: голодание или редкие приёмы пищи.
    Последствие: повышение кислотности, боли.
    Альтернатива: дробное питание.

  • Ошибка: снятие боли таблетками без назначения врача.
    Последствие: повреждение слизистой.
    Альтернатива: консультация гастроэнтеролога.

  • Ошибка: заедание стресса острой пищей.
    Последствие: обострение гастрита.
    Альтернатива: травяной чай, лёгкие блюда.

А что если гастрит совпадает со стрессом?

Тогда важна двойная стратегия: контроль питания и работа с эмоциональным состоянием. Даже самая щадящая диета не поможет, если человек живёт в постоянном напряжении. Медитации, хобби, физическая активность снижают уровень кортизола и помогают желудку восстановиться.

Плюсы и минусы дробного питания

Плюсы Минусы
Снижает нагрузку на желудок Требует дисциплины и режима
Предотвращает резкие перепады кислотности Не всегда удобно на работе
Улучшает усвоение питательных веществ Нужен продуманный рацион

FAQ

Можно ли при гастрите пить кофе?
Кофе лучше ограничить или пить только с молоком, так как он стимулирует выработку кислоты.

Какие продукты помогают желудку?
Подходят каши, бананы, слизистые супы, отварные овощи и кисели.

Как быстро снять обострение?
Только под наблюдением врача: щадящая диета, препараты для защиты слизистой и полный отказ от алкоголя и курения.

Мифы и правда

  • Миф: гастрит вызывают только неправильные продукты.
    Правда: стресс и лекарства тоже могут быть причиной.

  • Миф: если нет боли, гастрита нет.
    Правда: болезнь может протекать скрыто, проявляясь тяжестью и изжогой.

  • Миф: алкоголь в малых дозах безопасен.
    Правда: даже небольшие количества раздражают слизистую.

Исторический контекст

  1. Первые описания гастрита встречаются в медицинских трудах XIX века.
  2. В середине XX века его связывали только с питанием.
  3. В 1980-х австралийские учёные доказали роль бактерии Helicobacter pylori в развитии болезни.

Три интересных факта

  1. До открытия Helicobacter pylori гастрит считался исключительно "болезнью диеты".
  2. Люди с повышенной тревожностью страдают гастритом в 2 раза чаще.
  3. Даже жевательная резинка на голодный желудок может вызвать раздражение слизистой.

