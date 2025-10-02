Турнир памяти Леонтьева обернулся скандалом: ракетка травмировала детей

На турнире по настольному теннису "Будущее России. Турнир памяти ЗТР Е.М. Леонтьева", проходившем в Чебоксарах с 21 по 24 августа, произошёл инцидент, вызвавший широкий резонанс в спортивной среде. 15-летняя теннисистка, представлявшая Нижегородскую область, после поражения не сдержала эмоций и бросила ракетку.

Снаряд ударил 12-летнюю спортсменку по голове и по касательной задел ещё одного участника. Пострадавшие не получили серьёзных травм, но сам поступок вызвал жёсткую реакцию дисциплинарных органов.

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России приняла решение: дисквалифицировать нарушительницу на шесть месяцев и ещё на полгода условно.

Почему решение оказалось таким строгим

Главная цель наказания — не только дисциплина конкретной спортсменки, но и сигнал всем участникам соревнований о том, что агрессия и неконтролируемые эмоции в спорте недопустимы. Федерация подчеркнула, что даже юные игроки должны понимать правила честной игры и уважения к соперникам.

Сравнение: спортивные наказания