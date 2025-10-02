Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 14:10

Турнир памяти Леонтьева обернулся скандалом: ракетка травмировала детей

Федерация настольного тенниса РФ наказала спортсменку за травмирование соперниц ракеткой

На турнире по настольному теннису "Будущее России. Турнир памяти ЗТР Е.М. Леонтьева", проходившем в Чебоксарах с 21 по 24 августа, произошёл инцидент, вызвавший широкий резонанс в спортивной среде. 15-летняя теннисистка, представлявшая Нижегородскую область, после поражения не сдержала эмоций и бросила ракетку.

Снаряд ударил 12-летнюю спортсменку по голове и по касательной задел ещё одного участника. Пострадавшие не получили серьёзных травм, но сам поступок вызвал жёсткую реакцию дисциплинарных органов.

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России приняла решение: дисквалифицировать нарушительницу на шесть месяцев и ещё на полгода условно.

Почему решение оказалось таким строгим

Главная цель наказания — не только дисциплина конкретной спортсменки, но и сигнал всем участникам соревнований о том, что агрессия и неконтролируемые эмоции в спорте недопустимы. Федерация подчеркнула, что даже юные игроки должны понимать правила честной игры и уважения к соперникам.

Сравнение: спортивные наказания

Нарушение Возможное наказание Пример
Неспортивное поведение (словесные оскорбления) Предупреждение, снятие очков или дисквалификация на турнир Теннис, футбол
Агрессивные действия с инвентарём Дисквалификация на срок от месяца до года Случай в Чебоксарах
Умышленное нанесение травмы сопернику Долгосрочная дисквалификация, вплоть до пожизненной Жёсткие виды спорта
Нарушение антидопинговых правил Дисквалификация от 2 до 4 лет Международные турниры

Советы шаг за шагом: как спортсмену справляться с эмоциями

  1. Осознать, что поражение — часть любого соревнования.

  2. Использовать дыхательные практики для снижения напряжения.

  3. Научиться переключаться на следующий матч, а не зацикливаться на ошибках.

  4. Обсуждать эмоции с тренером или психологом команды.

  5. Помнить: каждое действие на площадке формирует репутацию спортсмена.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Поддаться раздражению → травма соперника, дисквалификация → контроль эмоций и уважение к правилам.

  • Бросить инвентарь → опасная ситуация для других → использование техники «тайм-аут» для восстановления.

  • Игнорировать последствия → потеря карьеры → работа с наставником над психологической устойчивостью.

А что если…

А что если бы инцидент закончился серьёзной травмой? В таком случае последствия могли быть куда более тяжёлыми: от длительной дисквалификации до исключения из федерации. Этот случай стал предупреждением, что спортивная злость должна направляться исключительно в тренировочный процесс, а не на окружающих.

