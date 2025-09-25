Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Настольный теннис в Лужниках
Настольный теннис в Лужниках
© Вячеслав Погодин
Иван Петровский Опубликована сегодня в 13:31

5 лет без медалей: как Тамбов прорвался в финал ЦФО по настольному теннису

Турнир в Рязанской области: команда Тамбовской области выиграла серебро в настольном теннисе

Самый яркий результат за последние 15 лет: команда Тамбовской области заняла второе место на первенстве Центрального федерального округа по настольному теннису среди спортивных школ.

Как это было

Турнир прошёл в Рязанской области в рамках проекта Федерации настольного тенниса "Будущее России". Наш регион представляли воспитанницы спортивной школы № 2 Тамбова — ученицы тренеров Веры Щегровой и Романа Морозова:

  • Дарья Амосова,

  • Ксения Замяткина,

  • Полина Ременюк,

  • Дарья Локтева.

Путь к финалу

Тамбовская команда уверенно вышла в решающую стадию, заняв первое место в своей группе и обыграв всех соперниц. В финале девушки встретились с соперницами из Воронежа, но уступили со счётом 1:3.

Серебро турнира стало значимым успехом для области и лучшим результатом за полтора десятилетия.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
info@newsinfo.ru

