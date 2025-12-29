Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Семейное застолье
Семейное застолье
© freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Public domain
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:50

Аппетит пропадает первым: разговоры, которые нельзя заводить даже среди близких

Разговоры о здоровье мешают праздничному настрою — эксперт по этикету Николаева

Застольные разговоры способны либо поддержать тёплую атмосферу, либо мгновенно её разрушить — всё зависит от выбранных тем. Даже за праздничным столом есть границы, которые лучше не переходить, чтобы избежать неловкости и конфликтов. Об этом рассказала эксперт по этикету Татьяна Николаева в беседе с изданием Pravda.Ru.

Учитывать компанию и формат общения

По словам Николаевой, выбор тем напрямую зависит от того, кто собрался за столом и насколько близки между собой участники. В кругу семьи или давних друзей допустима большая откровенность, однако и там существуют ограничения. Даже среди близких людей есть разговоры, которые способны испортить аппетит и настроение.

Эксперт подчёркивает, что физиологические темы, в том числе обсуждение болезней и самочувствия, лучше оставить за пределами застолья. Такие разговоры, по её словам, создают дискомфорт и неуместны в праздничной обстановке.

"Если застолье проходит в кругу семьи, можно говорить практически обо всем, кроме физиологических тем, например, про болезни — такие разговоры портят аппетит и настроение", — отметила Татьяна Николаева.

Осторожность в незнакомой компании

В компании малознакомых людей, по мнению специалиста, требуется особая сдержанность. Здесь важно избегать личных тем и всего, что может задеть собеседников или вызвать у них чувство неловкости. Даже нейтральный на первый взгляд вопрос может быть воспринят болезненно.

В качестве безопасных тем Николаева называет погоду, природу, путешествия и культурную жизнь. При этом она советует обходить стороной скандальную хронику и обсуждение чужих проблем, которые могут вызвать напряжение за столом.

Темы, ведущие к спорам

Эксперт отдельно предостерегла от обсуждения тем, способных спровоцировать конфликт. К ним она отнесла здоровье, политику и спорт — даже если кажется, что мнения совпадают, разговор может неожиданно перерасти в спор.

Кроме того, не всегда уместны разговоры о детях и домашних животных, если очевидно, что они не интересуют остальных участников застолья. По словам Николаевой, навязывание подобных тем часто вызывает раздражение.

"Не стоит обсуждать здоровье, политику и спорт — даже такие темы могут привести к спорам. Кроме того, не стоит задавать личные вопросы о планах на брак или рождение детей, поскольку такие темы часто ставят людей в неловкое положение и портят атмосферу за столом", — заключила Татьяна Николаева.

Этикет как основа комфортного общения

По мнению эксперта, главное правило застольного этикета — уважение к личным границам собеседников. Праздничный стол предназначен для отдыха и приятного общения, а не для выяснения позиций или обсуждения чувствительных вопросов.

Соблюдение этих простых принципов позволяет сохранить лёгкую и дружелюбную атмосферу вне зависимости от состава компании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Яндекс Go отметил снижение спроса на такси к 3–4 утра 1 января — Mash сегодня в 17:27
Такси в Новый год дорожает не всю ночь: самый жёсткий пик наступает внезапно и быстро проходит

Узнайте, когда такси в новогоднюю ночь становится дорогим удовольствием и как избежать переплаты. Секреты от Яндекс Go помогут спланировать поездки без лишних затрат.

Читать полностью » Таганский суд прекратил иск об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp сегодня в 16:16
Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp не стали оценивать в суде: разбирательство завершилось на старте

Таганский суд Москвы прекратил разбирательство по иску о запрете звонков в Telegram и WhatsApp из-за отсутствия доказательств полномочий заявителя. Почему дело остановлено и что это значит для пользователей? Узнайте все детали в нашем материале.

Читать полностью » Злоумышленники распространяют вирусы через новогодние поздравления в интернете — ТАСС сегодня в 15:26
Подарки за рубль и вирусы в поздравлениях: как не попасть в ловушку мошенников в праздничные дни

В праздники мошенники используют поздравления "С Новым годом!" для распространения вирусов, а также обманывают с помощью заманчивых предложений и недобросовестных продаж.

Читать полностью » Смывание мусора в унитаз приводит к засорам и поломке канализационной системы — Коняев сегодня в 15:08
Маленькая ошибка, большие проблемы: как мусор в унитазе может привести к фекальным авариям

Сантехник предупредил россиян, что смывание мусора в унитаз может привести к засорам, поломкам и дорогостоящему ремонту.

Читать полностью » Синдром самозванца может разрушить карьеру — психолог Блинова сегодня в 15:03
Успех есть, а радости нет: что такое синдром самозванца и как он крадет успех

Психолог Дарья Блинова объяснила NewsInfo, что такое синдром самозванца и почему люди обесценивают собственные достижения.

Читать полностью » Авторитет учителя в школах резко снизился — психиатр Шуров сегодня в 13:14
Границы стерлись, ответственность расплылась: школьные конфликты выходят из-под контроля

Школа всё чаще остаётся беззащитной перед конфликтами. Психиатр объяснил, почему учитель потерял авторитет и как это влияет на учеников.

Читать полностью » Путин подписал закон о добровольном самозапрете на азартные игры — ТАСС сегодня в 11:42
Игру решили не запрещать, а ограничить осознанно: что меняется с новым законом

Президент подписал закон, позволяющий россиянам добровольно запретить себе участие в азартных играх через "Госуслуги".

Читать полностью » Москалькова пожелала возвращения бойцов СВО живыми и здоровыми — ТАСС сегодня в 11:42
Новый год с мыслями о тех, кто далеко: омбудсмен напомнила о самом важном

Татьяна Москалькова поздравила россиян с наступающим Новым годом и пожелала участникам СВО скорейшего возвращения домой.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ментальная усталость зависит от мотивации, а не от истощения мозга — The Conversation
Культура и шоу-бизнес
Брижит Бардо похоронят 7 января на морском кладбище в Сен-Тропе — ici
Россия
Доставка лекарств через Почту России может начаться в 2026 году — Михаил Мурашко
Мир
Трамп заявил о готовности применить силу против Ирана
Красота и здоровье
Алкоголь снижает эффект лечебных витаминов — врач Иван Удалов
Общество
Максимализм перед Новым годом усиливает тревогу — клинический психолог Абравитова
Туризм
Набережная Коньяалты в Анталии осталась без освещения в туристический сезон — ТурПром
Экономика
Спрос на квалифицированных рабочих в России вырос на 60% — Newsbytes
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet