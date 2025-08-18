Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Полосатый котёнок приносит в семью больше, чем просто ласку — есть важная особенность

Табби-окрас у кошек: особенности характера и цены популярных пород

Шерсть с полосками — не порода, а удивительный окрас, который приковывает внимание разнообразием рисунков: от спиралей до пятен и классических линий. Отличительный знак любого табби — выразительная буква "М" на лбу, делающая его облик ещё более запоминающимся.

Породы и окрасы

Полосатый окрас встречается у множества пород — от величественного мейн-куна и пушистой ангорской до грациозной египетской мау. Есть и метисы — именно они чаще всего становятся любимцами семей. Окрас тоже бывает разным: серый табби самый распространённый, рыжие — более редкие и харизматичные, а чёрно-белого табби, вопреки ожиданиям, не существует.

Любопытство в крови

Происхождение этих кошек связано с первыми дикими предками, которых приручил человек. Поэтому у них сохранился острый охотничий инстинкт. Они внимательно наблюдают за происходящим вокруг, будто всё время на страже. Любопытство — их фирменная черта: полосатый питомец исследует каждый уголок дома и внимательно следит за всеми новыми людьми.

Общительность и дружелюбие

Стереотип о том, что кошки холодны и отстранены, с табби не работает. Они охотно идут на контакт с хозяевами и гостями, быстро привыкают к новым знакомым и легко находят общий язык с другими животными. Такое поведение объясняется диким прошлым: их предки жили в группах, и эта потребность в обществе сохранилась до сих пор.

Ласковые и преданные

Полосатые коты привязываются к семье и любят быть рядом. Они мурлычут на коленях, приносят "подарки" и следуют за хозяином по дому. В минуты отдыха такой питомец с удовольствием устроится рядом на диване, демонстрируя своё особенное чувство привязанности.

Спокойные, но игривые

Несмотря на энергичность, табби остаются очень уравновешенными. Они легко подстраиваются под ритм жизни семьи, ладят и с детьми, и с пожилыми людьми. Но важно помнить: без игр и стимуляции они могут заскучать. Поэтому лучшая идея — обзавестись игрушками и уделять питомцу время для активностей.

Сколько стоит полосатый котёнок

Стоимость зависит от породы. Например:

  • Мейн-кун — 2800-6000 реалов
  • Ангора — 3000-7000 реалов
  • Персидский — 2000-5000 реалов
  • Египетская мау — 4000-10 000 реалов
  • ЛаПерм — 3000-7000 реалов
  • Абиссинский — 1000-2000 реалов

Однако многие находят своих любимцев в приютах — усыновление остаётся одним из самых трогательных и доступных способов обрести верного друга.

Что нужно для нового питомца

Прежде чем привести котёнка домой, стоит подготовить всё необходимое:

  • место для сна,
  • лоток и наполнитель,
  • корм и миски,
  • когтеточку и игрушки.

Это не только облегчит адаптацию кошки, но и сделает её жизнь яркой и насыщенной.

