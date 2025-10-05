Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
кошка с буквой М на лбу
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:20

Таинственный символ на лбу кошек: вот откуда взялась буква, которую носят избранные

Генетики объяснили происхождение буквы "М" на лбу полосатых кошек

Оранжевые полосатые кошки — пожалуй, самые харизматичные представители кошачьего мира. Их шерсть словно соткана из солнечных лучей, а на лбу часто выделяется таинственная буква "М". Этот знак встречается почти у всех табби-кошек (кошек с полосатым или пятнистым окрасом), и за ним стоит как наука, так и красивые легенды.

Разные типы оранжевых табби

Прежде чем говорить о "М", стоит вспомнить, что табби — это не порода, а тип окраса. Существуют несколько разновидностей:
классический табби - широкие завитки и полосы;
макрель — тонкие вертикальные линии, напоминающие скелет рыбы;
пятнистый — крупные или мелкие пятна по всему телу;
тиковый — короткий мех с зонарным окрашиванием, как у абиссинской кошки;
патч-табби — сочетание полос и пятен разных оттенков.

Во всех этих типах на лбу можно различить характерную букву "М".

Мифы и легенды о "кошачьей М"

Египетская история: кошка и луна

Ещё в Древнем Египте замечали загадочный рисунок на лбу кошек. Египтяне почитали их как священных животных, называя мау - от звука, напоминающего мяуканье. Слово "мау" означало "свет" или "солнце", а глаза кошек, отражающие лунный блеск, считались воплощением небесной энергии. Букву "М" на их лбах связывали с луной — символом защиты и тайны.

Легенда о пророке Мухаммеде

По мусульманской традиции, пророк Мухаммед очень любил свою кошку по имени Муэзза. Однажды она спасла его, убив змею, спрятавшуюся в рукаве его одежды. В знак благодарности пророк провёл рукой по её голове, и на её лбу остался отпечаток — буква "М". С тех пор, по легенде, этот знак стали носить все кошки как благословение.

Христианская история: кот у колыбели Иисуса

Согласно другой легенде, в ночь Рождества младенец Иисус мёрз в яслях. Кошка подошла и улеглась рядом, согревая его своим телом и урчанием. Дева Мария погладила её по голове, оставив на лбу отметину — "М" — как знак благодарности. С тех пор табби-кошки считаются хранительницами уюта и тепла.

Что говорит наука

Красивые истории согревают сердце, но истинная причина появления "М" кроется в генетике.

Генетический механизм

Узор шерсти кошек формируется взаимодействием нескольких генов, отвечающих за распределение пигмента в волосах. У табби-кошек существует ген агути, который создаёт чередование тёмных и светлых зон на каждом волоске. В сочетании с другими генами, определяющими полосатый или пятнистый рисунок, появляется характерный контраст и тот самый знак на лбу.

Форма буквы "М" — результат симметричного рисунка, образующегося в области лба, где полосы сходятся у переносицы. Это не отдельная "метка", а часть общей схемы окраса.

Почему чаще у оранжевых

Оранжевый цвет доминирует у кошек, потому что ген O (Orange) находится на Х-хромосоме. Он превращает чёрный пигмент в рыжий, создавая характерный оттенок. Если у кошки есть табби-ген и оранжевый ген одновременно, появляется тот самый солнечный узор с "М".

Интересный факт о породах

Многие считают, что "М" встречается только у рыжих котов. На самом деле её можно увидеть и у других пород — мейн-кунов, британцев, норвежских лесных, а также у беспородных кошек с табби-окрасом. У мейн-кунов этот знак особенно яркий из-за длинной шерсти и контраста цвета.

Тип табби Описание Наличие "М" Пример пород
Классический Завитки и круги Ярко выражена Мейн-кун, британец
Макрель Вертикальные полосы Узкая, вытянутая Бенгал, короткошёрстная
Пятнистый Крупные точки Менее заметна Оцикет, ориентал
Тиковый Мелкое чередование Едва видно Абиссинская
Патч-табби Пятна разных цветов Частично выражена Трёхцветные кошки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать "М" знаком породы.
Последствие: неправильное понимание окраса.
Альтернатива: помнить, что это рисунок, связанный с табби-геном.

Ошибка: пытаться "усилить" узор при уходе или окрашивании.
Последствие: повреждение шерсти.
Альтернатива: ухаживать естественно, чтобы шерсть блестела и рисунок проявлялся ярче.

А что если у вашей кошки нет "М"?

Это не редкость. У сплошных или дымчатых окрасов рисунок может быть скрыт. При определённом освещении вы всё равно заметите слабые полосы — ген табби присутствует у большинства кошек, просто "приглушён" другими генами.

FAQ

1. Почему рыжих котов чаще, чем кошек?
Потому что ген оранжевого окраса находится на Х-хромосоме. Самцы имеют одну, и если она несёт этот ген, они обязательно будут рыжими.

2. Можно ли узнать характер по "М" на лбу?
Нет. Это эстетический элемент окраса, не связанный с темпераментом.

3. Что значит, если у серой кошки тоже "М"?
Это тоже табби-ген — просто в другом цветовом варианте.

Мифы и правда

Миф: "М" — знак особой кошачьей благодати.
Правда: это часть естественного рисунка шерсти.

Миф: такой знак встречается только у чистокровных животных.
Правда: он есть и у беспородных кошек.

Миф: буква "М" появляется с возрастом.
Правда: рисунок формируется ещё у котёнка, просто со временем становится контрастнее.

3 интересных факта

  1. Почти 80% рыжих котов — самцы.

  2. Все домашние кошки, независимо от окраса, несут хотя бы одну форму табби-гена.

  3. У египетской богини Бастет часто изображали на лбу символ, напоминающий ту самую "М".

Исторический контекст

От Древнего Египта до исламских и христианских легенд знак "М" символизировал связь кошки с небесным светом и защитой. Но современная генетика сделала этот символ ещё интереснее: теперь мы знаем, что за простым узором скрыт целый язык ДНК, благодаря которому каждая кошка становится уникальной.

И, пожалуй, в этом и есть настоящая магия — не в легендах, а в природе самой кошки.

