Это упражнение будит тело быстрее кофе: короткая табата, после которой невозможно лениться
Пора перестать откладывать и наконец заняться собой. Всё, что вам нужно для старта, — немного пространства, таймер и бодрое настроение. Этот короткий комплекс по протоколу табата займёт всего четыре минуты, но за это время вы почувствуете, как просыпается тело и разгоняется кровь. Главное — выкладываться на максимум, ведь отдых между упражнениями минимальный, а эффект при регулярном выполнении будет ощутим уже через пару недель.
Как проходит тренировка
Табата — это короткие, но интенсивные интервалы: 20 секунд активной работы и 10 секунд отдыха. Всего в одном круге четыре упражнения, которые выполняются по очереди. После каждого круга — небольшой перерыв на минуту, и можно повторить ещё один. Весь комплекс займёт около 4 минут, но при желании можно увеличить нагрузку до двух или трёх раундов. Такая схема подойдёт как новичкам, так и тем, кто давно тренируется, но хочет добавить динамики.
Подготовка
Перед началом тренировки включите энергичную музыку, поставьте рядом бутылку воды и запустите таймер на телефоне. Если у вас есть коврик для фитнеса, используйте его — так упражнения будут комфортнее. Важно, чтобы пространство было свободным: несколько шагов в каждую сторону достаточно, чтобы выполнять движения без ограничений.
Упражнение 1. Воздушные приседания
Это базовое движение, которое разогревает мышцы ног и ягодиц, укрепляет колени и улучшает координацию. Поставьте ноги на ширине плеч, слегка разверните носки наружу. Сгибайте колени, опускаясь ниже линии параллели бёдер с полом. Следите, чтобы колени не выходили за носки, спина оставалась прямой, а пятки не отрывались от пола. Руки держите перед собой — это поможет сохранить равновесие. Работайте в умеренном темпе, стараясь делать движения плавно, без рывков.
Совет: если хотите усложнить вариант, добавьте лёгкие гантели по 1-2 кг или бутылки с водой — получится отличная альтернатива спортивному инвентарю.
Упражнение 2. Касание коленом локтя
Это упражнение активно включает мышцы кора, плеч и ягодиц, развивает стабильность и силу пресса. Встаньте в упор лёжа: ладони под плечами, корпус прямой, живот подтянут. Поочерёдно подтягивайте колени к одноимённым локтям — сначала правое к правому, затем левое к левому. Держите темп, но следите за техникой: не раскачивайтесь и не прогибайтесь в пояснице. Чем плотнее вы напрягаете пресс, тем эффективнее результат.
Совет: если становится тяжело, можно немного замедлить движение или опустить колени на пол, сохранив напряжение в мышцах.
Упражнение 3. Дровосек
Одно из самых энергозатратных движений комплекса. Оно укрепляет мышцы корпуса, рук и спины, а также улучшает координацию. Поставьте ноги чуть шире плеч, корпус поверните вправо. Поднимите прямые руки над правым плечом, как будто держите воображаемый топор. Затем мощно проведите руки по диагонали к левому колену, слегка приседая. Почувствуйте, как работают мышцы пресса и спины. После 20 секунд поменяйте сторону. В следующем круге начните с противоположного плеча, чтобы нагрузка распределялась равномерно.
Совет: для большей стабильности удерживайте корпус напряжённым, а взгляд направляйте в ту сторону, куда движутся руки.
Упражнение 4. Скручивания с касанием колена локтем
Лягте на спину, уберите руки за голову и согните ноги в коленях. Поднимайте корпус и поочерёдно касайтесь локтем противоположного колена — правым локтем левого колена и наоборот. Важно не тянуть шею руками, а поднимать корпус за счёт мышц пресса. Работайте быстро, но контролируйте движение: это финальный аккорд тренировки, и от интенсивности зависит, насколько хорошо вы проработаете пресс.
Советы шаг за шагом
-
Разомнитесь перед началом — вращайте плечами, сделайте наклоны и лёгкие махи ногами.
-
Следите за дыханием: в движении выдыхайте, в паузе — делайте глубокий вдох.
-
Пейте воду между кругами, но не во время упражнений.
-
После завершения комплекса сделайте растяжку — особенно мышц ног, спины и живота.
-
Для отслеживания прогресса используйте фитнес-приложения или браслет, чтобы контролировать пульс и потраченные калории.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: делать приседания с прогнутой спиной.
-
Последствие: риск перегрузки поясницы и боли после тренировки.
-
Альтернатива: держите корпус напряжённым, а плечи расправленными, чтобы спина оставалась ровной.
-
Ошибка: слишком быстрое выполнение касаний колена локтем.
-
Последствие: снижение эффективности и потеря контроля над движением.
-
Альтернатива: работайте в устойчивом ритме, концентрируясь на сокращении мышц пресса.
-
Ошибка: выполнять "дровосек" без контроля осанки.
-
Последствие: нагрузка уходит на плечи, а не на корпус.
-
Альтернатива: слегка согните колени и удерживайте живот втянутым.
-
Ошибка: тянуть шею руками во время скручиваний.
-
Последствие: напряжение и боль в шейных мышцах.
-
Альтернатива: смотрите вверх и поднимайте корпус за счёт пресса.
А что если заниматься чаще?
Если делать этот комплекс ежедневно, через 2-3 недели вы заметите, что стало легче удерживать темп и выполнять больше кругов подряд. Табата — универсальный формат: её можно сочетать с другими тренировками, чередовать дни нагрузки и восстановления. Для разнообразия замените одно из упражнений, например, добавьте бёрпи, выпады или прыжки со скакалкой. Главное — соблюдать интервалы 20/10 и не терять концентрацию.
Плюсы и минусы
У этого формата тренировок есть свои сильные стороны и ограничения. К плюсам можно отнести то, что табата занимает совсем немного времени — всего четыре минуты, зато эффект от неё сравним с полноценным занятием в спортзале. Она не требует специального оборудования и может выполняться где угодно — дома, на улице или в поездке. Кроме того, регулярная табата развивает силу и выносливость, ускоряет метаболизм и помогает сжигать жир даже после тренировки.
К минусам стоит отнести высокую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, особенно для новичков. Без предварительной разминки или при нарушении техники можно получить травму. Также интенсивность делает табату неподходящей для людей с хроническими заболеваниями или травмами суставов. Однако при правильном подходе и постепенном увеличении темпа все эти риски легко избежать.
FAQ
Как часто можно делать табату?
Оптимально — 3-4 раза в неделю, чередуя с днями отдыха. При желании можно делать короткие комплексы каждый день, если контролировать пульс и не перегружать суставы.
Нужен ли инвентарь для таких тренировок?
Нет. Достаточно коврика, бутылки воды и таймера. При желании можно использовать утяжелители на запястья или лёгкие гантели.
Сколько калорий сжигается за один раунд?
В среднем 50-80 ккал за 4 минуты, в зависимости от вашего веса, возраста и интенсивности. Если сделать несколько кругов подряд, расход возрастает до 200-250 ккал.
Можно ли выполнять табату утром?
Да, это отличный вариант для заряда бодрости перед началом дня. Главное — не тренироваться сразу после еды.
Мифы и правда
-
Миф: табата подходит только спортсменам.
-
Правда: формат можно адаптировать под любой уровень подготовки, просто выбирайте упражнения полегче.
-
Миф: за 4 минуты невозможно похудеть.
-
Правда: короткая, но регулярная нагрузка запускает обмен веществ и помогает сжигать жир даже после тренировки.
-
Миф: без инвентаря упражнения неэффективны.
-
Правда: собственный вес тела — лучший инструмент для функциональных тренировок.
3 интересных факта
-
Метод табаты был разработан японским физиологом Изуми Табата в 1996 году для олимпийских конькобежцев.
-
Исследования показали, что четырёхминутные интервалы повышают аэробную и анаэробную выносливость лучше, чем 60-минутное кардио.
-
Даже после окончания тренировки организм продолжает активно сжигать калории до 24 часов.
Табата — это способ почувствовать, что даже четыре минуты могут изменить день. Со временем вы заметите, как укрепляются мышцы, улучшается выносливость и повышается настроение. Главное — начать и не останавливаться: энергия, которую вы вложите, обязательно вернётся результатом.
