Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:31

Испанский остров, где кошек больше, чем людей: почему сюда бегут от цивилизации

Летом на Табарку приезжает до 10 тысяч туристов в день, тогда как зимой остров почти пустует

Многие острова Средиземного моря давно стали символами праздного отдыха и бесконечного лета. Но есть уголок, который смог сохранить себя — маленькая испанская Табарка, спрятанная у побережья Аликанте. Этот крошечный клочок земли длиной всего 1,8 километра и шириной 400 метров удивительным образом сочетает в себе древнюю историю, морскую тишину и кошачье спокойствие. Здесь действительно больше кошек, чем жителей — всего около пятидесяти человек живут на острове круглый год.

Табарка — остров, который не покорился туризму

На карте Табарку можно легко не заметить — она всего в нескольких милях от материка, но кажется, будто находится в другом мире. Её отделяет от Аликанте узкая полоса воды, которую ежедневно пересекают небольшие паромы с прозрачным дном. Эта короткая переправа превращает путешествие на остров в переход между эпохами: от шумного побережья Коста-Бланки — к умиротворённому средиземноморскому пейзажу, где жизнь течёт размеренно, как сотни лет назад.

Изолированность и малый размер спасли Табарку от массовой застройки, характерной для многих курортов Испании. Большая часть острова остаётся нетронутой: здесь нет ни высотных отелей, ни автомобильного движения, ни рекламных баннеров. Вместо этого — песчаные дорожки, старинные каменные дома и кошки, мирно спящие на солнце.

От Туниса до Испании: путешествие сквозь века

История Табарки необычна и полна неожиданных связей. Слово «Нуэва» в названии острова — не случайно. Оно указывает на то, что нынешняя Табарка стала «новым домом» для переселенцев с одноимённого острова у берегов Туниса.

В XVI веке генуэзская семья Ломеллини получила право добывать кораллы в тех водах, и вскоре на тунисской Табарке выросло небольшое поселение. Но в XVIII веке османские войска захватили остров, а его жителей поработили. Испанские и сардинские монархи выкупили часть пленников и предложили им поселиться на новом месте — на безжизненном скалистом островке Illa Plana у берегов Аликанте. Так родилась Нуэва-Табарка.

Город здесь построили по всем правилам эпохи Просвещения. Военные инженеры спроектировали сеть прямых улиц, центральную площадь и крепостные стены, защищавшие жителей от пиратов. Эти геометричные улицы и сегодня придают острову удивительно упорядоченный вид — редкость для средиземноморских поселений.

Табаркинцы и их «разделённая» история

Не все жители старой Табарки переселились в Испанию. Часть оказалась на Сардинии, где основали деревни Карлофорте и Каласетта. Там до сих пор говорят на диалекте «табарчино», сохраняя культурную связь с испанским островом.

В последние годы предпринимаются шаги к возрождению этой связи. В 2024 году представители трёх табаркинских общин встретились в итальянском городе Пельи, на родине своих предков. Ведутся даже разговоры о внесении табаркинской истории в список нематериального наследия ЮНЕСКО — признание, которого остров пока ждёт, но к которому идёт уверенно.

Природное убежище и первый морской заповедник Испании

Несмотря на скромные размеры, Табарка стала важным примером гармонии человека и природы. В 1986 году остров объявили первым морским заповедником Испании. Две трети его территории остаются дикими: здесь живут редкие виды птиц, а в воде у берегов можно увидеть морских звёзд и осьминогов.

Оставшаяся треть приспособлена под туристические нужды — но без потери масштаба. Вместо крупных отелей здесь — семейные апартаменты и старинные дома, переделанные под гостевые. Туризм даёт острову средства к жизни, но не разрушает его характер.

Когда кошек больше, чем людей

Табарка стала популярным направлением для однодневных экскурсий. Летом сюда приезжают тысячи туристов, а зимой остров почти пустеет.

"Зимой сюда никто не приезжает", — сказала ресторатор и президент APEHA Мария дель Мар Валера.

По её словам, иностранцы составляют до 90% всех посетителей. В пик сезона, по оценкам Валеры, количество туристов может достигать 10 тысяч в день. Но уже осенью остров снова становится тихим, и кошек на улицах заметно больше, чем людей. Исследование 2023 года показало, что их численность вдвое превышает число постоянных жителей.

Широкие прямые улицы, редкость для средиземноморских посёлков, усиливают ощущение покоя и простора. Здесь можно пройти десятки метров и не встретить ни одного человека — только кошек, дремлющих на камнях.

Проблемы маленького рая

Когда поток туристов спадает, Табарка сталкивается с другой стороной изолированности.

"Очень трудно жить нормальной жизнью, когда ты едва можешь добраться до материка и обратно в один и тот же день", — пояснила президент ассоциации жителей Табарки Кармен Марти.

С ноября по март паромы ходят редко, и жителям становится трудно попасть в город за покупками или на приём к врачу. Некоторые пожилые островитяне уехали на материк из-за проблем с медицинским обслуживанием.

Ассоциация жителей добивается, чтобы государство обеспечило Табарке такие же льготы, как другим испанским островам: гарантированный транспорт, скидки на билеты и субсидии на товары первой необходимости. Марти также выступает за введение электронной системы билетов для учёта туристов и планирования инфраструктуры.

Баланс между тишиной и туризмом

Табарка пытается найти золотую середину между сохранением наследия и туризмом. Весной 2025 года власти Аликанте приняли закон, направленный на защиту архитектурного облика острова.

"Мы работаем, чтобы сохранить ценные архитектурные элементы, существующие на острове", — заявил руководитель городского отдела наследия Хосе Мануэль Перес.

Он также отметил, что власти рассматривают варианты будущего использования островного форта — массивной башни, которая когда-то служила военной сторожевой точкой. Сегодня она возвышается на краю острова, рядом с маяком и небольшим кладбищем, напоминая о временах, когда Табарка была передовым постом Испании у моря.

А что если вы поедете туда?

Посетить Табарку проще, чем может показаться. Из Аликанте и Санта-Полы регулярно ходят паромы, а поездка занимает около получаса. Лучшее время для визита — весна и ранняя осень: погода мягкая, море прозрачное, а улицы ещё не заполнили толпы. Возьмите маску для снорклинга, чтобы увидеть подводные рифы заповедника, и не забудьте фотоаппарат — каждый уголок острова будто создан для открыток.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы

Минусы

Уникальная история и архитектура

Ограниченный транспорт вне сезона

Тишина и отсутствие автомобилей

Небольшой выбор кафе и магазинов

Природный заповедник и чистое море

Переполненность летом

Атмосфера «старого Средиземноморья»

Невозможность остаться на зиму

FAQ

Как добраться до Табарки?
Паромы отправляются из портов Аликанте и Санта-Полы, летом — несколько раз в день.

Можно ли остановиться на ночь?
Да, на острове есть небольшие гостиницы и апартаменты, но стоит бронировать заранее.

Когда лучше ехать?
Оптимально — май, июнь, сентябрь: тепло, но нет туристического ажиотажа.

Мифы и правда

Миф: Табарка — необитаемый остров.
Правда: Здесь живёт около 50 человек круглый год.

Миф: Остров закрыт для туристов зимой.
Правда: Паромы ходят реже, но попасть можно и в низкий сезон.

Миф: На острове нет инфраструктуры.
Правда: Есть рестораны, жильё, электричество и интернет, просто всё работает в ограниченном режиме.

3 интересных факта

  1. Табарка — первый морской заповедник Испании.
  2. Планировка острова создана военными инженерами XVIII века и сохранилась почти без изменений.

