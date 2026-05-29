Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:29

Сигареты дорожают, картинки пугают, запреты растут: почему это не заставляет людей бросать курить

Изменение возрастного состава курильщиков повлияло на показатели антитабачной компании в регионах, заявил кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс. О других причинах сложившейся ситуации и эффективности антитабачных мер эксперт поговорил с NewsInfo.

Ранее издание Газета.ру сообщило, что фактическое число курящих людей в России, по данным министерства здравоохранения РФ, оказалось ниже планового значения по итогам 2025 года, однако в 31 регионе нужный показатель не был достигнут.

Тем не менее, значительное число регионов продолжает фиксировать неблагоприятную динамику распространения зависимости сердечно-сосудистых заболеваний среди населения, которые часто провоцируются курением.

По мнению Хорса, методы борьбы с никотиновой зависимостью, заложенные в федеральном законодательстве, ориентированы преимущественно на молодежь. Основной упор сделан на запреты, рост цен и устрашающую информацию на упаковках. При этом эксперт отмечает вероятные причины провала плановых показателей: в депрессивных регионах с высоким уровнем оттока молодого населения общая статистика остается неизменной из-за сохранения старого контингента курильщиков.

"Самая большая проблема в курении в том, что оно пропагандируется как дурость и вредная привычка. Очень редко где можно услышать, что курение — это наркомания, что никотин — это наркотик. Если государство начнет относиться к никотину как к реальному наркотику, курильщиков будет становиться все меньше и меньше", — полагает эксперт.

Специалист добавил, что восприятие курения со стороны зависимых людей как осознанного выбора лишает антитабачные меры эффективности. В глазах курильщика ограничения выглядят как посягательство на личную свободу. Понимание зависимости как болезни — ключевой фактор для изменения социального климата и защиты граждан от воздействия вредных химических веществ, что также критично для исключения пассивного потребления токсинов окружающими.

"Когда человек привыкает к мнению, что никотин это наркотик, что курение это не выбор, а зависимость, болезнь, он начинает с этой болезнью бороться. Для этого важно транслировать многократно позицию, что вы, ребята, наркоманы, а никотин это наркотик. Все биохимические и социально-психологические механизмы зависимости те же самые, что от наркотиков", — подчеркнул эксперт.

Хорс также выразил скепсис относительно точности сбора данных Минздрава, основанных на репрезентативных опросах. По его словам, такие методы статистики, несмотря на свою распространенность, дают лишь приблизительную картину, так как итоговые результаты сильно зависят от методологии формирования выборки.

Эксперты напоминают, что влияние вредных привычек часто носит отложенный характер и требует комплексного подхода, начиная от сохранения базового состояния организма и заканчивая жестким медицинским контролем. При этом даже ограничение доступа к стимуляторам может дать лишь временный эффект в силу психологической инерции выбора у граждан. В сфере общественного здоровья отмечают, что успех борьбы с вредными привычками зависит не только от запретов, но и от информированности о биологической уязвимости организма перед стимуляторами.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

