Согласно оценкам представителей туристической отрасли, летний сезон в Крыму в этом году демонстрирует более высокие показатели по сравнению с предыдущим. Российский союз туриндустрии сообщает, что весной и в начале лета наблюдался значительный рост бронирований, и даже после некоторого замедления продаж, вызванного инцидентом в Севастополе.