Клиенты Т-Банка (бывший Тинькофф банк) массово жалуются на технический сбой в работе мобильного приложения.
Проблемы возникают при попытке совершить платёжи или перевести деньги — приложение выдаёт ошибку.
В компании заявили, что осведомлены о сбое, и предупреждают, что в ближайшее время возможны трудности в работе приложения. Причины неполадок не называются.
Ранее на фоне глобального сбоя операционной системы Windows начали падать акции антивирусной компании CrowdStrike и американской корпорации Microsoft.
Фото: Freepik.
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