Экипаж танка Т-90М "Прорыв" ликвидировал украинских военнослужащих, укрывавшихся в здании. Министерство обороны РФ сообщило об успешной операции танкового экипажа 1-й Славянской бригады "Южной" группировки войск на донецком направлении.

Танкисты уничтожили группу украинских военнослужащих, которые находились в здании.

В видеоролике, предоставленном Минобороны, командир танка Т-90М с позывным "Дёс" рассказал, что экипаж получил приказ уничтожить здание, в котором укрывался противник. Он отметил, что танкисты ежедневно оказывают огневую поддержку пехоте в наступательных операциях, действуя как днем, так и ночью. По словам командира, противник несет потери и вынужден отступать.

В ходе выполнения боевых задач разведывательные подразделения обнаружили место укрытия личного состава ВСУ на донецком участке фронта. Экипажу танка Т-90М "Прорыв" 1-й "Славянской" бригады была поставлена задача скрытно выдвинуться на огневую позицию и атаковать обнаруженную цель. Танкисты оперативно заняли позиции и открыли огонь.

Корректировка огня с беспилотника обеспечила высокую эффективность удара.

Благодаря корректировке огня с разведывательного беспилотника, осуществляемой в режиме реального времени, экипаж танка нанес несколько точных ударов по позициям противника. В результате все украинские военнослужащие, находившиеся в здании, были уничтожены.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)