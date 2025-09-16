"Вжух" не один: у Apple Pay в России появился новый конкурент

"Т-Банк" представил собственный сервис бесконтактной оплаты T-Pay для владельцев iPhone. Главное отличие от привычных решений — использование технологии Bluetooth Low Energy (BLE) вместо NFC. Таким образом, пользователи снова получили возможность оплачивать покупки смартфоном, что стало недоступно после отключения Apple Pay в России.

Как работает T-Pay

Для оплаты необходимо:

• iPhone с iOS 16 и выше;

• активированный модуль Bluetooth;

• мобильное приложение "Т-Банка" версии 7.19 и выше (в App Store — EasyCatch Sounder).

На данный момент оплата возможна только при подключении к интернету, однако разработчики обещают убрать это ограничение.

"Запуск T-Pay на iPhone возвращает пользователям привычный бесконтактный способ оплаты в офлайне за несколько секунд без необходимости доставать пластиковую карту", — рассказал СМИ директор по продукту T-Pay Никита Буклиш.

Совместимость и перспективы

Сейчас сервис работает исключительно с биометрическими платёжными терминалами "Сбера". До конца первого полугодия 2026 года T-Pay будет поддерживаться и на устройствах "Т-Банка", а также "Альфа-Банка".

Интересно, что новая технология совместима с проектом "Вжух" от "Сбера", запущенным 25 августа 2025 года. Он также позволяет оплачивать покупки через iPhone по Bluetooth, причём некоторые транзакции возможны даже без интернета — достаточно стартовой страницы приложения. Однако принимать такие платежи пока могут только новые биометрические POS-терминалы "Сбера".

Контекст и значение для рынка

После ухода Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay в 2022 году владельцы iPhone в России лишились привычных способов оплаты смартфоном. Пользователи Android получили альтернативы — Mir Pay, SberPay и "СБПэй". Владельцы iPhone оставались без полноценного аналога до запуска "Вжух" и теперь — T-Pay.

Запуск T-Pay открывает конкуренцию среди российских разработчиков финтех-решений. При этом успех технологии будет напрямую зависеть от скорости расширения сети терминалов и отказа от обязательного интернет-подключения.