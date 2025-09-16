Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Оплата по QR-коду
Оплата по QR-коду
© www.flickr.com by Web Summit is licensed under Creative Commons Attribuzione 2.0 Generico
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:29

"Вжух" не один: у Apple Pay в России появился новый конкурент

Владельцы iPhone получили возможность платить через T-Pay после ухода Apple Pay

"Т-Банк" представил собственный сервис бесконтактной оплаты T-Pay для владельцев iPhone. Главное отличие от привычных решений — использование технологии Bluetooth Low Energy (BLE) вместо NFC. Таким образом, пользователи снова получили возможность оплачивать покупки смартфоном, что стало недоступно после отключения Apple Pay в России.

Как работает T-Pay

Для оплаты необходимо:
• iPhone с iOS 16 и выше;
• активированный модуль Bluetooth;
• мобильное приложение "Т-Банка" версии 7.19 и выше (в App Store — EasyCatch Sounder).

На данный момент оплата возможна только при подключении к интернету, однако разработчики обещают убрать это ограничение.

"Запуск T-Pay на iPhone возвращает пользователям привычный бесконтактный способ оплаты в офлайне за несколько секунд без необходимости доставать пластиковую карту", — рассказал СМИ директор по продукту T-Pay Никита Буклиш.

Совместимость и перспективы

Сейчас сервис работает исключительно с биометрическими платёжными терминалами "Сбера". До конца первого полугодия 2026 года T-Pay будет поддерживаться и на устройствах "Т-Банка", а также "Альфа-Банка".

Интересно, что новая технология совместима с проектом "Вжух" от "Сбера", запущенным 25 августа 2025 года. Он также позволяет оплачивать покупки через iPhone по Bluetooth, причём некоторые транзакции возможны даже без интернета — достаточно стартовой страницы приложения. Однако принимать такие платежи пока могут только новые биометрические POS-терминалы "Сбера".

Контекст и значение для рынка

После ухода Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay в 2022 году владельцы iPhone в России лишились привычных способов оплаты смартфоном. Пользователи Android получили альтернативы — Mir Pay, SberPay и "СБПэй". Владельцы iPhone оставались без полноценного аналога до запуска "Вжух" и теперь — T-Pay.

Запуск T-Pay открывает конкуренцию среди российских разработчиков финтех-решений. При этом успех технологии будет напрямую зависеть от скорости расширения сети терминалов и отказа от обязательного интернет-подключения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

CEO Anthropic: ИИ может автоматизировать до 50% рабочих мест вчера в 10:18

ИИ готовится "съесть" полрынка: Амодеи шокировал прогнозом

Глава Anthropic Дарио Амодеи заявил BBC: ИИ может автоматизировать до 50% стартовых должностей «белых воротничков» за 1–5 лет. Под угрозой юристы, консультанты и финансисты.

Читать полностью » Энтузиасты собрали полную коллекцию из 54 игр для классических iPod с Click Wheel вчера в 8:38

Коллекция, которую считали утраченной: игры для iPod вернулись

Энтузиасты собрали полную библиотеку из 54 игр для iPod с колесом управления. Теперь коллекцию можно синхронизировать с устройствами офлайн, без серверов Apple.

Читать полностью » SpaceX создаст спутники нового поколения с использованием спектра EchoStar вчера в 6:34

Сделка на $17 млрд: SpaceX получает частоты для спутниковой связи будущего

EchoStar продаёт SpaceX спектр AWS-4 и H-блока за $17 млрд. Сделка укрепит сервис Starlink Direct to Cell и даст Boost Mobile доступ к спутниковой 5G-связи.

Читать полностью » Microsoft добавила в Excel Copilot с автодополнением формул вчера в 4:34

"=" и готово: Microsoft научила Excel подсказывать формулы

Microsoft внедрила автодополнение формул в Excel с помощью Copilot: достаточно ввести «=», и ИИ предложит готовую формулу с пояснением и результатом.

Читать полностью » Учёные проверят устойчивость мемристоров к космическому излучению на орбите вчера в 2:39

Россия делает ставку на мемристоры — успеют ли догнать США и Китай

На спутнике «Лобачевский» проверят работу мемристоров в космосе. Эти элементы могут лечь в основу автономных нейроморфных систем для ракет, дронов и спутников.

Читать полностью » Intel APO получила поддержку ещё 15 игр, включая God of War и Metro Exodus вчера в 0:17

Intel разогнала игры на Windows 11: APO добавила 15 новых хитов

Intel обновила APO в Windows 11: добавлено 15 игр, включая Metro Exodus и God of War. В некоторых проектах FPS вырос до 14%.

Читать полностью » Apple рекомендует подготовиться к установке iOS 26 и iPadOS 26: освободите место и сделайте резервную копию 14.09.2025 в 20:56

Внимание, владельцы iPhone! Эти простые шаги помогут избежать неприятностей при обновлении до iOS 26

Важные шаги, чтобы подготовиться к выходу iOS 26 и iPadOS 26. Как сохранить данные и обновить устройства без проблем — читайте здесь.

Читать полностью » Герман Греф: нейросети работают лучше при постановке задач с мотивацией 11.09.2025 в 0:49

"Срочно нужны деньги на лечение матери": как нестандартные сценарии улучшают работу ИИ

Греф рассказал, как постановка задачи влияет на работу ИИ, и отметил, что в «Сбере» развивают диалог формата «машина—машина». Отставание от мировых лидеров он оценил в 6–12 месяцев.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Турник и брусья дома и на улице: программа для ног и пресса от тренеров по фитнесу
Красота и здоровье

Подолог Мануэль Видаль назвал ошибки маникюра, которые вредят ногтям и коже
Садоводство

Эксперт Елена Федянина-Степанова: первые плоды мандарина дома появляются через 3–5 лет
Туризм

Хрупкие вещи требуют особого подхода при подготовке к авиапутешествиям
Авто и мото

Эксперт Ладушкин предупредил о штрафах от 5 до 15 тыс. рублей за езду с АТ-правами на механике
Спорт и фитнес

Комплекс приседаний и выпадов повышает выносливость и помогает сжечь калории — мнение экспертов
Еда

Ошибки при приготовлении запеканки и их последствия: советы кулинара
Питомцы

В Сарже-ле-Ман прошла 15-я выставка экзотических животных Ассоциации террариофилов Мэна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet