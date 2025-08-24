Заявление главкома ВСУ: Сырский о борьбе с исконным врагом и цене независимости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал заявление в своем Telegram-канале, охарактеризовав Россию как "исконного врага украинского народа". Высказывание прозвучало в контексте приближающейся 34-й годовщины восстановления независимости Украины.

По словам главкома, украинский народ "никогда не покорится и не отдаст своей независимости". Сырский подчеркнул, что за право быть свободным украинская армия платит "самую высокую цену", добавив, что независимость "не дарят, а за нее борются".

"Тридцать четвертую годовщину восстановления независимости украинцы отмечают в бою с исконным врагом", — заявил Сырский. За право народа быть свободным наше войско платит самую высокую цену. Помним каждого павшего", — заявил глава ВСУ.

Отдельное внимание в обращении было уделено роли вооруженных сил, которые были названы гарантом независимости Украины.

В конце августа появилась информация о том, что Сырский не сможет приехать в Россию для встречи с тяжелобольным отцом из-за возможного задержания на границе. По данным источников, отец главкома продолжительное время борется с болезнью головного мозга.