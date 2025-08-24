Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Александр Сырский
Александр Сырский
© mil.gov.ua by МО Украины is licensed under public domain
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:52

Заявление главкома ВСУ: Сырский о борьбе с исконным врагом и цене независимости

Главком ВСУ Александр Сырский назвал Россию исконным врагом Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал заявление в своем Telegram-канале, охарактеризовав Россию как "исконного врага украинского народа". Высказывание прозвучало в контексте приближающейся 34-й годовщины восстановления независимости Украины.

По словам главкома, украинский народ "никогда не покорится и не отдаст своей независимости". Сырский подчеркнул, что за право быть свободным украинская армия платит "самую высокую цену", добавив, что независимость "не дарят, а за нее борются".

"Тридцать четвертую годовщину восстановления независимости украинцы отмечают в бою с исконным врагом", — заявил Сырский. За право народа быть свободным наше войско платит самую высокую цену. Помним каждого павшего", — заявил глава ВСУ.

Отдельное внимание в обращении было уделено роли вооруженных сил, которые были названы гарантом независимости Украины.

В конце августа появилась информация о том, что Сырский не сможет приехать в Россию для встречи с тяжелобольным отцом из-за возможного задержания на границе. По данным источников, отец главкома продолжительное время борется с болезнью головного мозга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

вчера в 10:55

Сутки без российского газа: почему грузинский участок трубопровода прервал поставки в Армению

Поставки природного газа из Российской Федерации в Республику Армения были полностью возобновлены в утренние часы 23 августа. Как сообщили в пресс-службе компании "Газпром Армения", временное прекращение подачи, имевшее место накануне, было связано с плановыми аварийно-восстановительными работами на территории соседнего государства.

Читать полностью » Польша подготовила около 30 тысяч украинских военнослужащих 22.08.2025 в 15:52

Масштабная программа обучения: раскрыты детали подготовки бойцов ВСУ на территории ЕС

Польша внесла значительный вклад в программу обучения личного состава Вооруженных сил Украины, подготовив на своей территории около 30 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил глава оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш в ходе брифинга для представителей средств массовой информации.

Читать полностью » Лукашенко: Путин отказался ударить 22.08.2025 в 14:56

Ни в коем случае: почему было остановлено применение ракеты Орешник по Банковой в столице Украины

Александр Лукашенко в ходе своего интервью сообщил, что российская сторона рассматривала возможность нанесения удара по центральному административному району Киева с использованием ракетного комплекса "Орешник". Однако, по словам белорусского лидера, президент России Владимир Путин категорически отклонил данный план.

Читать полностью » Трамп выразил возмущение атаками ВСУ на нефтепровод 22.08.2025 в 14:30

Я крайне зол: стала известна реакция Трампа на украинские удары по энергетической артерии Европы

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном выразил крайнюю степень возмущения в связи с повторными атаками Вооруженных сил Украины на магистральный нефтепровод "Дружба". По данным зарубежных СМИ, американский политик охарактеризовал свои эмоции как сильный гнев.

Читать полностью » Лукашенко рассказал о неких врагах, которые вклинились во время разговора с Трампом 22.08.2025 в 14:22

Враги вмешались в разговор: президент Белоруссии раскрыл детали звонка главе Белого дома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления поделился ранее неизвестными деталями своего телефонного разговора с  президентом США Дональдом Трампом. По его словам, вскоре после начала беседы связь неожиданно прервалась. Как сообщает информационное агентство БелТА, американский политик сам перезвонил, чтобы продолжить диалог.

Читать полностью » Трамп: Началась подготовка к возможной встрече Путина и Зеленского, мы ищем место 19.08.2025 в 2:19

Стало известно, что Трамп организует саммит Путина и Зеленского

Дональд Трамп подтвердил, что во время встречи с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС действительно звонил Владимиру Путину. Американский лидер сообщил, что началась подготовка к возможным переговорам между российским и нелегитимным украинским президентами, место проведения которых пока не определено. А после состоится трехсторонний саммит с США.

Читать полностью » Ушаков: Трамп прервал переговоры с Зеленским и лидерами стран ЕС для звонка Путину 19.08.2025 в 1:13

Откровенный и конструктивный: о чем 40 минут говорили Путин и Трамп во время встречи с Зеленским и лидерами ЕС

Во время ключевых переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме Дональд Трамп неожиданно прервал встречу для телефонного разговора с Владимиром Путиным. Сорокаминутная беседа, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, носила "откровенный и конструктивный" характер.

Читать полностью » Макрон предложил четырехсторонний саммит по Украине с участием ЕС 19.08.2025 в 0:40

Без Европы не обойтись: почему Макрон настаивает на расширении переговоров по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой провести четырехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием представителей Европейского союза, США, России и Украины. Это предложение прозвучало во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Как правильно ухаживать за шерстью домашних животных в осенний период: советы специалистов
ДФО

Бюджетные авто до 500 тыс. ₽ — 40% рынка: Автоваз и Ford Focus лидируют в рейтингах
Дом

Подсветка в гостиной: практичные и красивые решения
ЮФО

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено с обеих сторон
Еда

Сало для засолки выбирают толщиной 3–6 см со спины и боков туши
Туризм

Секреты недорогих туров в Турцию в ноябре: как сэкономить до 50 тыс. рублей
УрФО

Аварийное электрооборудование стало причиной пожара на птицефабрике в Челябинской области
Спорт и фитнес

Эксперты Ханна Рейнольдс и Барни Уэйнрайт рассказали, как улучшить технику педалирования
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru