Вафли традиционно воспринимаются как десерт, но их архитектура — глубокие ячейки и хрустящий каркас — идеально работает и в несладких сочетаниях. Замена привычного бутерброда на сытную вафлю превращает обычный перекус в полноценное блюдо, где сыр не просто лежит сверху, а вплавляется в саму структуру теста, создавая ту самую кружевную корочку.

Основа здесь — простое кефирное тесто, которое за счет разрыхлителя получается пористым и легким. Сливочное масло придает ему мягкость, а зеленый лук добавляет необходимую остроту и яркие вкрапления цвета. Для начинки лучше всего подходит плотная вареная колбаса, например, "Докторская", или ветчина — они сохраняют форму при термической обработке. Сыр стоит выбирать полутвердый (голландский или моцарелла), чтобы он гарантированно расплавился и "склеил" все ингредиенты в единое целое.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 200 г

Кефир 2,5% — 200 мл

Сыр полутвердый — 100 г

Масло сливочное — 60 г

Колбаса вареная (докторская) — 100 г

Яйца куриные — 2 шт.

Лук зеленый — 20 г

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Масло растительное рафинированное — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Растопите сливочное масло в микроволновке или сотейнике на слабом огне, дайте ему остыть до комнатной температуры. В глубокой миске взбейте венчиком яйца с солью и кефиром до однородности, затем влейте растопленное масло. Просейте муку вместе с разрыхлителем прямо в жидкую смесь. Быстро замесите тесто — оно должно получиться гладким и достаточно густым. Зеленый лук мелко нашинкуйте. Охлажденную колбасу и сыр натрите на крупной терке. Введите лук, сыр и колбасу в тесто, тщательно перемешивая, чтобы начинка распределилась равномерно. Разогрейте электровафельницу. Смажьте панели растительным маслом с помощью кисти. Выложите в центр нижней панели по две столовые ложки теста. Плотно закройте крышку и выпекайте 4-5 минут до золотисто-румяного цвета. Остальные порции выпекайте так же, дополнительно смазывать панели маслом не потребуется.

Важный нюанс: чтобы сохранить хруст, готовые вафли не стоит складывать стопкой. Горячий пар быстро размягчит корочку, поэтому лучше разложить их в один слой на металлической решетке на пару минут.

Если захочется уйти от классического сочетания с колбасой, в такое тесто можно добавить обжаренный бекон или мелкие шампиньоны. Интересно было бы заменить часть пшеничной муки на кукурузную — это придало бы вафлям более выраженный желтый цвет и характерный зернистый оттенок вкуса.