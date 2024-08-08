Нежные диетические сырники: готовим их без яиц и муки, получается вкусно

Сырники без яиц — отличный вариант для тех, кто хочет насладиться этим блюдом, но не использует яйца в своём рационе. Этот рецепт прост и быстр в приготовлении, а результат порадует вас нежным вкусом и пышной консистенцией.
Ингредиенты:
- творог — 400 г;
- сахар — 25 г;
- мука — 60 г;
- соль — на кончике ножа;
- растительное масло для жарки.
Приготовление
- Протрите творог через мелкое металлическое сито или пробейте блендером для получения нежной текстуры.
- Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте.
- Всыпьте муку и вымесите тесто до однородной консистенции.
- Сформируйте сырники в виде толстых колбасок и нарежьте их шайбочками толщиной около 1 см.
- Обваляйте заготовки в муке со всех сторон.
- Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте сырники на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Подавайте сырники горячими со сметаной, вареньем или сгущёнкой. Приятного аппетита!
Фото: commons.wikimedia.org/Turzh (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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