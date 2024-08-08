Нежные диетические сырники: готовим их без яиц и муки, получается вкусно

Сырники без яиц — отличный вариант для тех, кто хочет насладиться этим блюдом, но не использует яйца в своём рационе. Этот рецепт прост и быстр в приготовлении, а результат порадует вас нежным вкусом и пышной консистенцией.

Ингредиенты:

творог — 400 г;

сахар — 25 г;

мука — 60 г;

соль — на кончике ножа;

растительное масло для жарки.

Приготовление

Протрите творог через мелкое металлическое сито или пробейте блендером для получения нежной текстуры. Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте. Всыпьте муку и вымесите тесто до однородной консистенции. Сформируйте сырники в виде толстых колбасок и нарежьте их шайбочками толщиной около 1 см. Обваляйте заготовки в муке со всех сторон. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте сырники на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте сырники горячими со сметаной, вареньем или сгущёнкой. Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/Turzh (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)