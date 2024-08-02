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Сырники с ягодами: идеальный летний завтрак
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  • Опубликована сегодня в 5:14

Сырники с ягодами: такие сладкие, нежные и витаминные

Сырники с ягодами: идеальный летний завтрак

Сырники с ягодами — вкусный и полезный завтрак. Этот рецепт универсален, так как можно использовать любые ягоды, которые есть под рукой.

Для приготовления потребуются:

  • 350 г творога,
  • 6 ст. л. муки,
  • 2 ст. л. сахара,
  • щепотка соли,
  • 1 яйцо,
  • 5 ст. л. растительного масла,
  • ягоды.

Процесс приготовления:

  1. Протереть творог через сито, чтобы избавиться от комочков.
  2. Добавить яйца, перемешать.
  3. Всыпать сахар и щепотку соли.
  4. Вымыть и обсушить ягоды, обвалять их в муке.
  5. Выложить ягоды к творогу.
  6. Постепенно всыпать просеянную муку, перемешивая всё до однородности.
  7. Сформировать небольшие шарики и обвалять их в муке.
  8. Обжарить сырники на сковороде с растопленным сливочным маслом до румяности с обеих сторон.
  9. Подавать сырники со сметаной, сахарной пудрой, вареньем или сгущёнкой.

Фото: commons. wikimedia.org/ Off-shell (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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