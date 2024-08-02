Сырники с ягодами: такие сладкие, нежные и витаминные

Сырники с ягодами — вкусный и полезный завтрак. Этот рецепт универсален, так как можно использовать любые ягоды, которые есть под рукой.
Для приготовления потребуются:
- 350 г творога,
- 6 ст. л. муки,
- 2 ст. л. сахара,
- щепотка соли,
- 1 яйцо,
- 5 ст. л. растительного масла,
- ягоды.
Процесс приготовления:
- Протереть творог через сито, чтобы избавиться от комочков.
- Добавить яйца, перемешать.
- Всыпать сахар и щепотку соли.
- Вымыть и обсушить ягоды, обвалять их в муке.
- Выложить ягоды к творогу.
- Постепенно всыпать просеянную муку, перемешивая всё до однородности.
- Сформировать небольшие шарики и обвалять их в муке.
- Обжарить сырники на сковороде с растопленным сливочным маслом до румяности с обеих сторон.
- Подавать сырники со сметаной, сахарной пудрой, вареньем или сгущёнкой.
Фото: commons. wikimedia.org/ Off-shell (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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