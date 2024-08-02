Сырники с ягодами: такие сладкие, нежные и витаминные

У действующего главы Соединённых Штатов Америки Джо Байдена состоялся разговор по телефону с его коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого они подняли вопрос о возможности "оборонительных военных развертываний" Штатов для помощи Израилю. Об этом информировали в официальной резиденции президента США, пишет РИА Новости.