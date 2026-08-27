Натуральное не всегда значит лучше: в гардеробе есть вещи, где синтетика работает эффективнее

Современные технологичные ткани перестали быть дешевой альтернативой натуральному волокну и в ряде случаев превосходят его по функциональности, рассказала стилист Анна Скороходова. В комментарии NewsInfo эксперт разъяснила, почему стереотип о низком качестве синтетики устарел и для каких задач полиэстер или полиамид подходят лучше хлопка.

Ранее сообщалось, что изделия из натуральных тканей могут перейти в категорию люксовых товаров. Из-за климатических аномалий, засухи и жары в южных регионах мировые запасы сырья сократились, что привело к росту биржевых цен на фунт хлопка с 65 до 88 долларов.

На фоне этих изменений отечественные марки активно внедряют новые материалы в массовом сегменте.

По словам стилиста, восприятие синтетики как душного и неприятного материала не соответствует действительности, так как свойства текстиля сегодня определяются технологией плетения и финишной обработкой. Хлопок сохраняет лидерство в повседневном гардеробе благодаря гигроскопичности, однако он проигрывает в износостойкости. Натуральное волокно долго сохнет, утяжеляется при намокании и быстро теряет форму, что критично при высоком темпе жизни в мегаполисе. При этом эксперты подчеркивают, что даже при выборе долговечных вещей бездумная покупка одежды наносит вред экологии.

"Качественная синтетика — полиэстер, нейлон, эластан, полиамид — позволяет делать одежду легкой, прочной и устойчивой к деформации. В определенных категориях она не просто не уступает хлопку, а функционально превосходит его по набору свойств. Самый очевидный пример — спорт, где хлопковая футболка впитывает пот и остается мокрой, а правильно разработанный синтетический материал отводит влагу от тела и моментально высыхает", — рассказала Скороходова.

Специалист отметила, что без технологичных волокон невозможно представить производство мембранных курток, пуховиков, термобелья и ветровок. Эти изделия ценятся за малый вес, защиту от ветра и возможность регулировать теплообмен. В условиях сурового климата такие решения становятся жизненно важными. Например, спасатели напоминают, что для безопасности в лесу обязательна сухая сменная одежда, способная удерживать тепло.

"Синтетика удобна в путешествиях: вещи из смесовых материалов меньше мнутся, занимают минимум места и лучше держат форму. Делить гардероб по принципу "натуральное — это хорошо, а синтетика — это плохо" — устаревший взгляд. Раньше искусственные ткани действительно не "дышали", но сегодня это выбор продвинутых людей, которые ведут активный образ жизни и ценят простоту в уходе", — подчеркнула стилист.

Эксперт добавила, что важно различать дешевый полиэстер низкого качества и высокотехнологичную экипировку. Оптимальным решением для города часто становятся смесовые ткани, которые объединяют комфорт натуральных волокон и прочность синтетики. При покупке стоит ориентироваться не только на процентный состав на этикетке, но и на тактильные ощущения, плотность и назначение вещи.

Грамотный подход к выбору материалов позволяет собрать модный образ без лишних затрат. Правильный уход также продлевает жизнь изделиям, будь то одежда или обувь, для которой существует простой способ стирки без потери формы.

Читайте также