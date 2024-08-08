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Сын президента США Хантер Байден оказался в центре скандала с румынским бизнесменом
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Хантер Байден и скандал с румынским бизнесменом: обвинения в лоббировании и налоговых нарушениях

Сын президента США Хантер Байден оказался в центре скандала с румынским бизнесменом

Сын американского президента Джо Байдена оказался среди скандалов, связанных с румынским бизнесменом Габриэлем Поповичу. По словам прокурора, Хантер Байден, а также его бизнес-партнер, получили от Поповичу деньги за попытки влиять на политику США и проведение расследования его дела в США.

Поповичу был приговорен к семи годам тюремного заключения за мошенничество с недвижимостью, и надеялся, что американские власти пересмотрят его дело и, возможно, это поможет ему избежать судебного преследования. Хантер и его партнер предоставили свои услуги по "управлению недвижимостью", за что и получали средтва, но прокуроры утверждают, что на самом деле они работали над лоббированием в интересах Поповичу.

Следствие выяснило, что Поповичу оплатил их услуги через скрытые схемы, что вызвало опасения о политических последствиях для Джо Байдена. В то же время защита Хантера утверждает, что он стал жертвой политически мотивированных атак и теорий заговора.

Сейчас Хантер Байден готовится к судебным разбирательствам по делу о неуплате налогов, а его партнер будет свидетелем на процессе. Прокуроры отмечают, что не обнаружили доказательств прямых выплат от иностранного правительства Байдену и его сыну, однако действия Хантера поднимают вопросы о его намерениях и состоянии в течение лет уклонения от уплаты налогов.

Фото: freepik

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