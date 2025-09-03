Голливудский шок: Сидни Суини закрутила роман с бывшим мужем миллиардершим

Актриса Сидни Суини вновь оказалась в центре обсуждений из-за слухов о личной жизни. В СМИ появились сообщения о её возможных отношениях с известным музыкальным менеджером Скутером Брауном. Публика давно привыкла к тому, что любая новость о звезде "Эйфории" вызывает большой резонанс, но в этот раз внимание привлекла неожиданная пара, которую никто не ожидал увидеть вместе.

Новая глава после расставания

Весной 2025 года Сидни Суини впервые прокомментировала свою личную жизнь и подтвердила, что её помолвка с продюсером Джонатаном Давино окончена. Для поклонников это стало неожиданностью: пара долгое время считалась крепкой, и многие были уверены, что свадьба не за горами. После расставания актрису несколько раз связывали с другими известными мужчинами, в том числе с рок-музыкантом Machine Gun Kelly. Однако те слухи быстро угасли и не получили подтверждения.

Внимание СМИ переключилось на Скутера Брауна

Теперь источники издания People сообщили, что актриса начала видеться с продюсером и музыкальным менеджером Скутером Брауном. Он хорошо известен в музыкальной индустрии: именно он стоял за карьерным успехом Джастина Бибера и Арианы Гранде. На его счету десятки громких контрактов и проектов, которые сделали его одним из самых влиятельных людей шоу-бизнеса.

Браун старше Суини на семнадцать лет. С 2014 по 2022 год он был женат на предпринимательнице Яэль Коэн. В браке у них родились трое детей, с которыми он продолжает активно проводить время. В социальных сетях продюсер регулярно публикует семейные фотографии, а также подчёркивает, что сохранил тёплые отношения с бывшей супругой.

Как они познакомились

По данным инсайдеров, встреча актрисы и менеджера произошла случайно и не была заранее запланирована. Тем не менее, общение быстро переросло в более близкие отношения. Источник подчеркнул, что между ними действительно заметна романтическая связь.

"Все как обычно. Сидни живет своей жизнью и усердно работает", — сообщил инсайдер.

Эта краткая характеристика отражает отношение самой актрисы к происходящему. Несмотря на внимание со стороны СМИ, она продолжает сосредотачиваться на работе и не спешит выносить личные истории на публику.

Совпадения на светских мероприятиях

Стоит отметить, что в июне этого года и Суини, и Браун оказались среди почётных гостей на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес, прошедшей в Венеции. Это событие собрало множество знаменитостей со всего мира, и именно там папарацци впервые обратили внимание на их общение. Однако тогда никто не придал этому значения.

Карьера и новые проекты актрисы

Сидни Суини — одна из самых востребованных молодых актрис Голливуда. Её известность принесла роль в сериале "Эйфория", а также участие в проектах "Белый лотос" и "Любовники". Сейчас она занята на съёмках третьего сезона "Эйфории", где её персонаж продолжает оставаться одним из центральных.