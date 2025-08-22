Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бодибилдер качает бицепс
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Тренировка, которая превращает сосуды в карту варикоза: как это выглядит изнутри

Почему вены становятся заметными после тренировки — данные Mayo Clinic

Почему вены так заметны во время тренировки? Многие, наблюдая за атлетами или бодибилдерами, задаются вопросом: неужели это варикоз или воспаление сосудов? На самом деле — нет. Это естественная реакция организма на физическую нагрузку, и чаще всего она совершенно безопасна.

Почему вены становятся заметнее?

Когда мышцы работают, давление внутри капилляров возрастает. Плазма — жидкая часть крови — временно выходит за пределы сосудов в пространство между мышечными волокнами. Мышцы при этом набухают, становятся плотнее и буквально "выталкивают" подкожные вены ближе к поверхности кожи. Если у человека мало жировой прослойки, вены проявляются ещё сильнее.

Интересный факт: у профессиональных бодибилдеров этот эффект усиливается не только из-за низкого уровня подкожного жира, но и благодаря целенаправленной "сухой" диете перед соревнованиями.

Когда это может быть варикоз?

Однако не всегда набухшие вены — результат нагрузки. Варикоз возникает из-за слабости клапанов в венах. Они перестают справляться с задачей и позволяют крови застаиваться. Со временем сосуды расширяются, становятся извитыми и заметными даже в состоянии покоя.

По данным Mayo Clinic, варикоз сопровождается тяжестью в ногах, болью, жжением, иногда зудом и изменением цвета кожи. Усугубить ситуацию могут сидячий образ жизни, лишний вес и наследственная предрасположенность. В запущенных случаях появляются осложнения — тромбы и язвы.

Вены на стопах и руках — стоит ли волноваться?

На ступнях и кистях вены тоже могут проступать, но причины здесь несколько иные: возраст (кожа становится тоньше), жара (сосуды расширяются) или тренировка. Иногда это сигнал более серьёзных заболеваний — сердечно-сосудистых проблем или гормонального дисбаланса.

Если вены не вызывают боли и исчезают после отдыха, волноваться не стоит. Но при постоянной отёчности или дискомфорте лучше обратиться к врачу.

А могут ли вены "лопнуть"?

Да, но не так драматично, как можно себе представить. В большинстве случаев это выглядит как обычный синяк. Обычно повреждение вены связано с травмой. Но если вокруг варикозных вен появляются красные или синюшные пятна без удара — это повод срочно показаться специалисту.

Как помочь венам?

  • После интенсивной тренировки дайте мышцам восстановиться — через некоторое время вены вернутся в привычное состояние.
  • Если проблема в варикозе, полезно приподнимать ноги во время отдыха, чтобы улучшить отток крови.
  • В качестве профилактики врачи советуют лёгкие аэробные нагрузки: ходьбу, плавание, велосипед, упражнения для икроножных мышц. Именно они "перекачивают" кровь обратно к сердцу.

По данным Scientific American, во время интенсивных тренировок с весом давление в артериях может достигать 400 мм рт. ст., тогда как в венах, напротив, оно снижается, так как они сокращаются, помогая крови двигаться вверх. Это объясняет, почему набухшие вены — это скорее "визуальный эффект" нагрузки, чем показатель высокого давления.

