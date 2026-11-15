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Вертолёт Швейарии
Вертолёт Швейарии
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 4:32

Швейцария не хочет зависеть от одного поставщика: борьба за защиту неба вышла на новый этап

Федеральный совет Швейцарии сузил выбор второго зенитного ракетного комплекса большой дальности до двух вариантов — израильского Barak MX и европейского SAMP/T NG. При этом от закупки американских Patriot страна не отказывается. Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном в среду.

Правительство поручило Федеральному департаменту обороны, гражданской защиты и спорта продолжить техническую оценку обеих систем. Barak MX выпускает Israel Aerospace Industries (IAI), SAMP/T NG — совместное предприятие Eurosam, созданное MBDA и Thales. Как подчеркнули в Федеральном совете, при выборе учтут не только военные и технические характеристики, но и внешнеполитические и экономические соображения.

В мае швейцарские власти объявили, что рассмотрят предложения производителей из Германии, Франции, Израиля и Южной Кореи, отдавая предпочтение европейским. Причиной стали многолетние задержки поставок Patriot. Правительство указывает, что в условиях ухудшения международной обстановки ПВО страны нужно усиливать, а комплексы большой дальности позволяют перехватывать угрозы на подступах, в том числе баллистические ракеты.

Главный довод в пользу второй системы — не зависеть от одного поставщика. Как заявили в Федеральном совете, важно быстро получить комплекс, который расширит зону прикрытия и снизит зависимость от единственного производителя и одной цепочки поставок. Отказываться от Patriot в пользу другой системы при этом не планируется, переговоры с США о поставках продолжаются.

В зимнюю сессию парламент Швейцарии рассмотрит предложение увеличить расходы на оборону и безопасность на 24 млрд швейцарских франков (около 30 млрд долларов). Из них 6 млрд франков пойдут на второй комплекс большой дальности, а часть средств — на покрытие дополнительных расходов по программе Patriot. Решение по бюджету ожидается в начале 2027 года, после чего правительство определит дальнейшие шаги. Ранее Швейцария уже договорилась о покупке комплексов средней дальности IRIS-T SLM компании Diehl Defence и систем ближнего действия Skynex компании Rheinmetall.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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