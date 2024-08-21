Швейцария отказывается от нейтралитета, присоединяясь к 14 пакету санкций

Швейцария официально ввела дополнительные санкции против России, которые вступят в силу 27 августа. Это 14-й пакет санкций Евросоюза, к которому присоединилась страна. В список вошли белорусские военнослужащие, руководство военно-промышленных компаний и члены Центральной избирательной комиссии России.

Ранее, 9 июля, Швейцария уже ввела ограничения против десятков физических и юридических лиц, связанных с бизнесом, СМИ, вооруженными силами, судебными органами и ФСБ. Санкции затронули компании, которые подозреваются в обходе ограничений, а также те, которые связаны с российским оборонным сектором, финансами и торговлей.

Четыре СМИ — "Голос Европы", РИА Новости, "Известия" и "Российская газета" — подверглись запрету на рекламу.

Федеральное собрание Швейцарии одобрило присоединение к дополнительным мерам ЕС после рассмотрения 21 августа. Новые ограничения уточняют запрет на российские алмазы, гармонизируя его на международном уровне. Также были продлены сроки получения разрешений на вывод инвестиций из России, чтобы швейцарские компании могли законно прекратить свою деятельность в стране.

14-й пакет санкций ЕС охватывает различные сферы, такие как энергетика, финансы, транспорт, импортно-экспортные ограничения, противодействие обходу мер и защита европейских компаний. Он коснулся 116 физических и юридических лиц, включая 61 компанию, которая якобы поддерживает российский военно-промышленный комплекс.

Ограничения включают запрет на транзит российского СПГ, полеты частных самолетов, финансирование европейских организаций из России и доступ к российской системе передачи финансовых сообщений, аналогу SWIFT.

Швейцария, несмотря на то что она не является членом ЕС и НАТО, традиционно поддерживает санкции ЕС против России. Например, в декабре 2022 года она присоединилась к 12-му пакету санкций, который затронул 61 физическое лицо и 86 организаций.

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