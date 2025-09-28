Бактерия из прошлого ожила: Дания борется с опасной инфекцией на фермах

После почти четверти века спокойствия в Дании вновь зафиксирован случай свиного бруцеллёза. На ферме в Хернинге, где содержится около 3850 животных, ветеринары подтвердили наличие опасной бактерии Brucella suis вариант 2. Пока ни одно животное не погибло, но тревога очевидна: инфекция опасна как для свиней, так и для людей.

Чем опасен бруцеллёз

Заболевание поражает прежде всего домашних свиней, но может передаваться диким кабанам и даже некоторым видам кроликов. Для самих животных последствия выражаются в нарушении репродуктивных функций — падении рождаемости, самопроизвольных абортах, ослаблении иммунитета. Для фермеров это означает прямые убытки, ведь снижение воспроизводства ударяет по всему хозяйству.

Для человека заражение также крайне неприятно: бруцеллёз вызывает длительное заболевание с высокой температурой, болью в суставах и общей слабостью. Инфекция чаще всего передаётся при контакте с животными или через продукты животного происхождения.

Как Дания пытается сдержать вспышку

Чтобы не допустить распространения болезни, власти ввели ограничения на перемещение животных и ужесточили контроль. Особое внимание уделяется фермам свободного выгула: такие хозяйства обязаны иметь двойные заборы, чтобы исключить контакт домашних свиней с дикими кабанами — основными переносчиками бактерии.

Сравнение: свиной бруцеллёз и африканская чума свиней

Характеристика Бруцеллёз свиней Африканская чума свиней Возбудитель Бактерия Brucella suis Вирус Опасность для человека Есть риск заражения Для человека неопасна Симптомы у свиней Бесплодие, аборты, ослабление Высокая смертность Экономические последствия Долгосрочные убытки, ограничения в торговле Массовый падёж, уничтожение поголовья Лечение Практически отсутствует, требуется санация хозяйства Лечения нет, только уничтожение заражённых животных

Советы шаг за шагом для фермеров

Проверять систему ограждений: двойные заборы и сетка от проникновения диких кабанов. Регулярно проводить дезинфекцию инвентаря и помещений. Заключать договоры с ветеринарными службами для плановых осмотров. Избегать закупки животных без официального ветеринарного сертификата. Использовать отдельные зоны хранения кормов и воды, чтобы исключить их загрязнение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пренебрежение проверкой здоровья новых животных.

Последствие: занос инфекции в стадо.

Альтернатива: покупать свиней только у сертифицированных поставщиков.

Ошибка: отсутствие изолятора для больных особей.

Последствие: быстрое распространение заболевания.

Альтернатива: оборудовать карантинные зоны и изолировать подозрительных животных.

Ошибка: экономия на лабораторных исследованиях.

Последствие: позднее выявление болезни.

Альтернатива: сдавать анализы хотя бы раз в квартал.

А что если болезнь распространится?

Если вспышка выйдет за пределы одной фермы, Дания может столкнуться с серьёзными ограничениями экспорта мяса и продукции свиноводства. Это ударит по экономике страны, где экспорт свинины занимает важное место. Кроме того, увеличится риск заражения населения — в первую очередь работников животноводческих хозяйств.

Плюсы и минусы свободного выгула

Плюсы Минусы Лучшее качество мяса Высокий риск контакта с дикими животными Более естественные условия для свиней Сложнее контролировать санитарное состояние Повышенный спрос на продукцию "эко" Дополнительные расходы на заборы и охрану Снижение стресса у животных Вероятность заноса инфекций извне

FAQ

Как можно заразиться бруцеллёзом человеку?

Чаще всего при работе с заражёнными животными или употреблении сырого молока, мяса, субпродуктов.

Можно ли вылечить бруцеллёз у свиней?

На практике лечение почти не применяется. Обычно хозяйство проводят через карантин и санацию.

Сколько стоит вакцинация от бруцеллёза?

На сегодня эффективной вакцины против Brucella suis нет, поэтому профилактика сводится к строгому соблюдению биозащиты.

Что делать фермеру при подозрении на инфекцию?

Срочно обратиться в ветеринарную службу и изолировать животных.

Мифы и правда

Миф: бруцеллёз передаётся воздушно-капельным путём.

Правда: заражение происходит через прямой контакт или продукты животного происхождения.

Миф: мясо заражённого животного безопасно после термообработки.

Правда: бактерии могут сохраняться в некоторых условиях, поэтому лучше избегать употребления сомнительной продукции.

Миф: бруцеллёз встречается только у свиней.

Правда: бактерия может поражать и других животных, включая диких кабанов и кроликов.

3 интересных факта

Бруцеллёз называют одной из старейших зоонозных инфекций — её описывали ещё в Древнем Риме. В ветеринарии заболевание относят к числу самых сложных для ликвидации, поскольку бактерия способна долго сохраняться в организме. В 20 веке болезнь активно распространялась в странах Южной Европы, и только строгие меры биобезопасности помогли её взять под контроль.

Исторический контекст