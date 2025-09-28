Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свинья за решеткой
Свинья за решеткой
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:44

Бактерия из прошлого ожила: Дания борется с опасной инфекцией на фермах

Ветеринарная служба Дании подтвердила вспышку свиного бруцеллёза в Хернинге

После почти четверти века спокойствия в Дании вновь зафиксирован случай свиного бруцеллёза. На ферме в Хернинге, где содержится около 3850 животных, ветеринары подтвердили наличие опасной бактерии Brucella suis вариант 2. Пока ни одно животное не погибло, но тревога очевидна: инфекция опасна как для свиней, так и для людей.

Чем опасен бруцеллёз

Заболевание поражает прежде всего домашних свиней, но может передаваться диким кабанам и даже некоторым видам кроликов. Для самих животных последствия выражаются в нарушении репродуктивных функций — падении рождаемости, самопроизвольных абортах, ослаблении иммунитета. Для фермеров это означает прямые убытки, ведь снижение воспроизводства ударяет по всему хозяйству.

Для человека заражение также крайне неприятно: бруцеллёз вызывает длительное заболевание с высокой температурой, болью в суставах и общей слабостью. Инфекция чаще всего передаётся при контакте с животными или через продукты животного происхождения.

Как Дания пытается сдержать вспышку

Чтобы не допустить распространения болезни, власти ввели ограничения на перемещение животных и ужесточили контроль. Особое внимание уделяется фермам свободного выгула: такие хозяйства обязаны иметь двойные заборы, чтобы исключить контакт домашних свиней с дикими кабанами — основными переносчиками бактерии.

Сравнение: свиной бруцеллёз и африканская чума свиней

Характеристика Бруцеллёз свиней Африканская чума свиней
Возбудитель Бактерия Brucella suis Вирус
Опасность для человека Есть риск заражения Для человека неопасна
Симптомы у свиней Бесплодие, аборты, ослабление Высокая смертность
Экономические последствия Долгосрочные убытки, ограничения в торговле Массовый падёж, уничтожение поголовья
Лечение Практически отсутствует, требуется санация хозяйства Лечения нет, только уничтожение заражённых животных

Советы шаг за шагом для фермеров

  1. Проверять систему ограждений: двойные заборы и сетка от проникновения диких кабанов.

  2. Регулярно проводить дезинфекцию инвентаря и помещений.

  3. Заключать договоры с ветеринарными службами для плановых осмотров.

  4. Избегать закупки животных без официального ветеринарного сертификата.

  5. Использовать отдельные зоны хранения кормов и воды, чтобы исключить их загрязнение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пренебрежение проверкой здоровья новых животных.

  • Последствие: занос инфекции в стадо.

  • Альтернатива: покупать свиней только у сертифицированных поставщиков.

  • Ошибка: отсутствие изолятора для больных особей.

  • Последствие: быстрое распространение заболевания.

  • Альтернатива: оборудовать карантинные зоны и изолировать подозрительных животных.

  • Ошибка: экономия на лабораторных исследованиях.

  • Последствие: позднее выявление болезни.

  • Альтернатива: сдавать анализы хотя бы раз в квартал.

А что если болезнь распространится?

Если вспышка выйдет за пределы одной фермы, Дания может столкнуться с серьёзными ограничениями экспорта мяса и продукции свиноводства. Это ударит по экономике страны, где экспорт свинины занимает важное место. Кроме того, увеличится риск заражения населения — в первую очередь работников животноводческих хозяйств.

Плюсы и минусы свободного выгула

Плюсы Минусы
Лучшее качество мяса Высокий риск контакта с дикими животными
Более естественные условия для свиней Сложнее контролировать санитарное состояние
Повышенный спрос на продукцию "эко" Дополнительные расходы на заборы и охрану
Снижение стресса у животных Вероятность заноса инфекций извне

FAQ

Как можно заразиться бруцеллёзом человеку?
Чаще всего при работе с заражёнными животными или употреблении сырого молока, мяса, субпродуктов.

Можно ли вылечить бруцеллёз у свиней?
На практике лечение почти не применяется. Обычно хозяйство проводят через карантин и санацию.

Сколько стоит вакцинация от бруцеллёза?
На сегодня эффективной вакцины против Brucella suis нет, поэтому профилактика сводится к строгому соблюдению биозащиты.

Что делать фермеру при подозрении на инфекцию?
Срочно обратиться в ветеринарную службу и изолировать животных.

Мифы и правда

  • Миф: бруцеллёз передаётся воздушно-капельным путём.

  • Правда: заражение происходит через прямой контакт или продукты животного происхождения.

  • Миф: мясо заражённого животного безопасно после термообработки.

  • Правда: бактерии могут сохраняться в некоторых условиях, поэтому лучше избегать употребления сомнительной продукции.

  • Миф: бруцеллёз встречается только у свиней.

  • Правда: бактерия может поражать и других животных, включая диких кабанов и кроликов.

3 интересных факта

  1. Бруцеллёз называют одной из старейших зоонозных инфекций — её описывали ещё в Древнем Риме.

  2. В ветеринарии заболевание относят к числу самых сложных для ликвидации, поскольку бактерия способна долго сохраняться в организме.

  3. В 20 веке болезнь активно распространялась в странах Южной Европы, и только строгие меры биобезопасности помогли её взять под контроль.

Исторический контекст

  • 1859 год — первое описание бруцеллёза на Мальте.

  • Начало XX века — болезнь активно исследуется как зооноз, передающийся человеку.

  • В 1990-е годы многие страны Европы провели масштабные программы ликвидации, и случаи стали редкостью.

  • 2025 год — спустя 25 лет спокойствия болезнь возвращается в Данию.

