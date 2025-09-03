Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с водостойким макияжем у бассейна
Девушка с водостойким макияжем у бассейна
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:31

Бассейн может обернуться больницей: грибок, вирусы и хлор подстерегают на бортике

Чернышова посоветовала надевать резиновые тапки для защиты от грибка в бассейне

Посещение бассейна помогает укрепить здоровье, однако при несоблюдении правил безопасности существует риск заразиться инфекциями или получить отравление. Врач-терапевт с 30-летним стажем Надежда Чернышова в беседе с aif. ru рассказала, как минимизировать опасности и сделать плавание максимально безопасным.

Какие риски подстерегают в бассейне

По словам специалиста, главные угрозы — это грибковые заболевания и вирусные инфекции. Заразиться можно ещё до того, как вы оказались в воде: достаточно пройтись босиком по мокрой плитке в раздевалке или возле бортика бассейна. Кроме того, опасность представляют и ротавирусные инфекции, которые легко распространяются в замкнутой среде.

"Подхватить грибковые заболевания в бассейне можно еще до захода в воду, для этого нужно просто пройтись босиком по раздевалке или краешку бассейна. Следовательно, во время посещения таких мест необходимо надевать специальные прорезиненные тапки. Кроме того, перед поездками на море, где в том числе могут быть и бассейны, следует делать необходимые прививки", — отметила Чернышова.

Также в бассейне можно столкнуться с риском отравления хлором, если концентрация вещества превышает допустимую норму.

Как снизить вероятность заражения

Чтобы защитить себя, врач советует соблюдать несколько простых правил:
• всегда надевать резиновые тапки и не ходить босиком;
• принимать душ до и после купания;
• избегать посещения бассейна при большом скоплении людей;
• делать прививки перед поездками на море и в регионы с повышенным риском инфекций.

Когда лучше посещать бассейн

Чернышова рекомендует приходить на занятия утром. В это время посетителей обычно меньше, а если ночью проводилась очистка воды, то риск подхватить инфекцию значительно ниже.

Почему важно соблюдать меры предосторожности

Недавний случай в Анапе показал, к чему может привести нарушение санитарных норм: семеро детей получили отравление хлором во время купания в бассейне отеля и были госпитализированы. Такие происшествия напоминают, что даже привычное место отдыха требует внимательного отношения к безопасности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Офтальмолог Светлаков назвал нехватку сна главной причиной подергивания века сегодня в 1:09

Глаз дергается сам по себе: привычка, которая может обернуться проблемой

Почему глаз может начать дергаться без видимой причины и как это связано с образом жизни, рассказал офтальмолог.

Читать полностью » Врач-диетолог Соломатина назвала газировку и соки главной угрозой для зубов сегодня в 0:07

Как пить газировку и соки без вреда для зубов: простые хитрости стоматологов

Диетолог рассказала, какие привычные напитки сильнее всего разрушают зубную эмаль и почему даже натуральные соки могут быть небезопасны.

Читать полностью » Дерматологи объяснили, какие изменения происходят с волосами после 40 лет вчера в 23:41

Старение волос начинается раньше, чем вы думаете — и это не всегда про седину

После 40 волосы начинают вести себя иначе: становятся тоньше, суше и теряют блеск. Разбираем, что стоит за этими изменениями и как с ними справляться.

Читать полностью » Врач Перес: мочеиспускание под душем у женщин нарушает работу мышц тазового дна вчера в 23:19

Как избежать проблем с тазовым дном: простое правило для женщин

Почему привычка мочиться в душе может обернуться нарушением работы мочевого пузыря и спровоцировать непроизвольное подтекание мочи у женщин

Читать полностью » Исследование JAMA: силовые тренировки снижают риск лимфедемы у женщин после лечения рака груди вчера в 23:10

Гантели сильнее химиотерапии: неожиданный союз медицины и фитнеса

Силовые тренировки могут изменить жизнь онкопациентов. Узнайте, как физическая активность помогает в борьбе с раком и восстанавливает уверенность.

Читать полностью » Дерматологи назвали ошибки ухода, из-за которых дольше держатся тёмные пятна на коже вчера в 22:36

Кремы не помогают, а пигментация становится ярче: что вы делаете не так

Даже самые дорогие сыворотки не спасут от тёмных пятен, если в уходе за кожей допускать эти ошибки. Разбираем, что делает пятна ещё заметнее.

Читать полностью » Врач Васильева развеяла миф о том, что статины назначают только пожилым людям вчера в 22:28

Молодые тоже рискуют: препараты от холестерина нужны не только пожилым

Почему общий анализ на холестерин не отражает реального риска и зачем лекарства могут понадобиться уже в 30 лет объяснила кардиолог Ирина Васильева.

Читать полностью » Исследования показали, что регулярное употребление овощей с витамином С снижает риск гипертонии вчера в 22:07

Апельсины уступают: какой овощ бьёт рекорды по содержанию витамина С

Овощи — неожиданные источники витамина С, которые могут укрепить ваш иммунитет и обогатить рацион. Узнайте 7 лучших из них и их пользу для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ученые зафиксировали движение отдельного электрона: что это значит для науки
Спорт и фитнес

Сертифицированные тренеры объяснили, как укрепить мышцы живота без оборудования
Садоводство

В Смоленской области садоводам советуют осенью раскислять почву перед посадкой сливы
Еда

Смешайте ингредиенты для соуса к колбаскам на гриле по рецепту
Туризм

Блюда и продукты Алтая, которые стоит отведать в поездке
Садоводство

Учёные назвали монилиоз главной причиной гнили яблок и груш на деревьях
Авто и мото

Эксперты вторичного рынка перечислили машины до 600 тысяч рублей с высоким ресурсом
Спорт и фитнес

Эксперты по фитнесу Каллинс и Лабелла оценили эффективность метода тренировок 3-2-1
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet