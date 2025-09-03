Бассейн может обернуться больницей: грибок, вирусы и хлор подстерегают на бортике

Посещение бассейна помогает укрепить здоровье, однако при несоблюдении правил безопасности существует риск заразиться инфекциями или получить отравление. Врач-терапевт с 30-летним стажем Надежда Чернышова в беседе с aif. ru рассказала, как минимизировать опасности и сделать плавание максимально безопасным.

Какие риски подстерегают в бассейне

По словам специалиста, главные угрозы — это грибковые заболевания и вирусные инфекции. Заразиться можно ещё до того, как вы оказались в воде: достаточно пройтись босиком по мокрой плитке в раздевалке или возле бортика бассейна. Кроме того, опасность представляют и ротавирусные инфекции, которые легко распространяются в замкнутой среде.

"Подхватить грибковые заболевания в бассейне можно еще до захода в воду, для этого нужно просто пройтись босиком по раздевалке или краешку бассейна. Следовательно, во время посещения таких мест необходимо надевать специальные прорезиненные тапки. Кроме того, перед поездками на море, где в том числе могут быть и бассейны, следует делать необходимые прививки", — отметила Чернышова.

Также в бассейне можно столкнуться с риском отравления хлором, если концентрация вещества превышает допустимую норму.

Как снизить вероятность заражения

Чтобы защитить себя, врач советует соблюдать несколько простых правил:

• всегда надевать резиновые тапки и не ходить босиком;

• принимать душ до и после купания;

• избегать посещения бассейна при большом скоплении людей;

• делать прививки перед поездками на море и в регионы с повышенным риском инфекций.

Когда лучше посещать бассейн

Чернышова рекомендует приходить на занятия утром. В это время посетителей обычно меньше, а если ночью проводилась очистка воды, то риск подхватить инфекцию значительно ниже.

Почему важно соблюдать меры предосторожности

Недавний случай в Анапе показал, к чему может привести нарушение санитарных норм: семеро детей получили отравление хлором во время купания в бассейне отеля и были госпитализированы. Такие происшествия напоминают, что даже привычное место отдыха требует внимательного отношения к безопасности.