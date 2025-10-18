Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина плывёт брассом в бассейне
Женщина плывёт брассом в бассейне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:35

Чистая вода, грязные тайны: какие болезни можно подхватить даже в ухоженном бассейне

Ирина Волгина предупредила: тёплая вода в бассейне создаёт идеальные условия для грибков и вирусов

Плавание в бассейне считается одним из самых полезных видов физической активности: оно укрепляет мышцы, улучшает осанку и снижает стресс. Однако даже идеально чистая на вид вода не всегда безопасна. Как отмечают врачи, тёплая влажная среда и высокая проходимость делают бассейны идеальным местом для размножения бактерий и грибков.

О том, какие заболевания можно подхватить в бассейне и как свести риски к минимуму, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в интервью "Ленте.ру".

Тёплая вода — благоприятная среда для инфекций

"Посещение бассейнов, особенно с тёплой водой, может быть сопряжено с риском заражения различными кожными и бактериальными инфекциями", — предупредила Ирина Волгина.

Даже при регулярной дезинфекции бассейн остаётся местом с повышенной микробной активностью. Вода сама по себе не является источником болезни, но в сочетании с теплом и влагой создаёт идеальные условия для размножения патогенов.

К основным группам инфекций, с которыми сталкиваются посетители бассейнов, относятся:

  • грибковые заболевания (микозы кожи и ногтей);

  • вирусные поражения кожи (бородавки, контагиозный моллюск);

  • кишечные бактериальные инфекции;

  • паразитарные инвазии;

  • воспаления глаз и ушей.

Грибковые поражения: самые частые гости бассейнов

"Наибольшую опасность в бассейнах представляют грибковые поражения, такие как микоз стоп и ногтей", — отметила врач.

Грибки прекрасно чувствуют себя во влажной среде — на бортиках бассейнов, в душевых и на резиновых ковриках. Заражение происходит при контакте с поверхностью, на которой остались споры возбудителя.

Особенно подвержены инфекции люди с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом и те, кто часто посещает общественные бассейны или сауны.
Чтобы избежать заражения, достаточно соблюдать простые меры профилактики:

  • всегда использовать резиновые шлёпки;

  • не ходить босиком по полу в раздевалке и душевой;

  • тщательно вытирать ноги после купания;

  • регулярно обрабатывать обувь антисептическим спреем.

Вид инфекции Симптомы Путь заражения
Микоз стоп Зуд, шелушение, трещины между пальцами Контакт с поверхностями и влажным полом
Онихомикоз (грибок ногтей) Утолщение и изменение цвета ногтя Через маникюрные принадлежности или пол
Контагиозный моллюск Узелки на коже с блестящей поверхностью Контактно-бытовой путь
Вирусные бородавки Шершавые образования на подошвах Через микротравмы и общие поверхности

Опасность при заглатывании воды

"При случайном заглатывании воды из бассейна существует вероятность заражения кишечными бактериальными инфекциями, такими как сальмонеллёз и дизентерия", — пояснила Волгина.

Даже тщательно очищенная вода может содержать следовые количества бактерий, если фильтрация или хлорирование проведены недостаточно эффективно. В зоне риска — дети, которые во время плавания часто глотают воду.

Кроме кишечных инфекций, возможны и глистные инвазии: яйца паразитов сохраняются во влажной среде и могут попасть в организм через рот или слизистые оболочки. Поэтому врачи настоятельно советуют не пить воду из бассейна и после купания тщательно мыть руки и лицо.

Легионеллы и кондиционеры: скрытая угроза воздуха

"При ненадлежащем обслуживании систем кондиционирования создаются благоприятные условия для размножения легионелл, заражение которыми происходит воздушно-капельным путём", — предупредила специалист.

Бактерии Legionella живут в тёплой воде и попадают в воздух с мельчайшими каплями пара. Они могут вызывать легионеллёз - опасную инфекцию дыхательных путей, напоминающую тяжёлую пневмонию.

Чтобы исключить риск заражения, важно, чтобы вентиляционные и водяные системы бассейнов регулярно проходили санитарную обработку.

Вирусные болезни кожи

"Кроме грибков, возможно развитие вирусных заболеваний кожи, включая контагиозный моллюск и бородавки", — рассказала Волгина.

Эти инфекции вызываются вирусами папилломы человека (ВПЧ) и контагиозного моллюска. Они передаются через микротравмы кожи и общий инвентарь — полотенца, шапочки, мочалки.

Такие заболевания не несут угрозы жизни, но требуют лечения у дерматолога. Без терапии вирус может распространиться по телу и заразить окружающих.

Инфекции глаз и ушей

Бассейн может стать причиной конъюнктивита, воспаления век или наружного отита ("уха пловца").
Развитие воспалений провоцируют хлор, перепады температур и попадание воды с бактериями в слуховой проход.

Чтобы избежать проблем:

  • надевайте плотно прилегающие очки для плавания;

  • после купания аккуратно промокайте уши полотенцем;

  • не используйте ватные палочки — они травмируют кожу слухового канала;

  • при первых признаках зуда или боли обратитесь к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: купаться без шлёпок.
    Последствие: заражение грибком или бородавками.
    Альтернатива: резиновая обувь и собственное полотенце.

  2. Ошибка: не смывать косметику перед плаванием.
    Последствие: раздражение кожи и глаз из-за взаимодействия кремов с хлором.
    Альтернатива: использовать лёгкий увлажняющий крем после душа.

  3. Ошибка: использовать чужие мочалки и полотенца.
    Последствие: передача грибковых и вирусных инфекций.
    Альтернатива: всегда брать индивидуальные принадлежности.

Можно ли заразиться ИППП в бассейне?

"Заражение в бассейне инфекциями, передающимися половым путём, маловероятно из-за дезинфицирующих свойств хлорированной воды. Риск заражения возрастает только при использовании общих предметов гигиены", — подчеркнула Волгина.

Хлор эффективно уничтожает большинство бактерий и вирусов, поэтому ВИЧ, сифилис и гонорея через воду не передаются. Основная опасность — контактно-бытовой путь: общее полотенце, мочалка или скамья в раздевалке без дезинфекции.

Советы шаг за шагом: как безопасно плавать

  1. Перед посещением бассейна осмотрите кожу и ногти - при трещинах или высыпаниях лучше отложить тренировку.

  2. Всегда берите личные тапочки, полотенце, шапочку и очки.

  3. После купания примите душ с мылом и тщательно высушите кожу.

  4. Раз в неделю обрабатывайте обувь и аксессуары антисептиком.

  5. При первых признаках грибка, покраснения или зуда — обратитесь к врачу.

Плюсы и минусы бассейнов

Плюсы Минусы
Укрепление мышц и суставов Риск грибковых и вирусных инфекций
Улучшение работы сердца и лёгких Возможность раздражения кожи и глаз
Снижение стресса Вероятность заглатывания загрязнённой воды
Подходит для реабилитации Требует строгой гигиены и контроля санитарии

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заразиться, если просто попала вода в ухо?
Риск минимален, если вода чистая. Но при ослабленном иммунитете возможен наружный отит.

Помогает ли душ перед бассейном?
Да, он снижает количество микробов на коже и защищает сам бассейн от загрязнения.

Можно ли купаться с мелкими ранками?
Нежелательно: микротрещины — входные ворота для инфекций.

Нужно ли использовать антисептики после плавания?
Да, особенно для ног и обуви — это простая мера профилактики грибка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Комары не переносят ВИЧ, но опасны инфекциями при расчесывании укусов — Михаил Воробьёв сегодня в 8:47
Комары не пьют кровь дважды: почему они не могут передать ВИЧ, даже если очень захотят

Нашествие комаров напугало жителей Оренбургской области, но учёные заверили — бояться нечего. Почему эти насекомые не могут передавать ВИЧ и как защититься от их укусов.

Читать полностью » Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, чем базилик действительно полезен и где преувеличивают его свойства сегодня в 8:24
Зелёный или фиолетовый? Какой базилик действительно полезнее для здоровья

Базилик полезен для сердца и пищеварения, но не является афродизиаком. Врач рассказала, чем отличаются фиолетовые и зелёные сорта и как правильно использовать эту "царскую траву".

Читать полностью » Эдуард Гинин: утренние часы донорства обеспечивают качество и безопасность крови сегодня в 8:16
Почему доноров принимают только утром: врачи объяснили скрытую логику графика станций крови

Почему доноров принимают только до обеда и не работают по выходным? Врач объяснил, как биоритмы и питание влияют на качество крови и почему утро — лучшее время для донации.

Читать полностью » Врач Андрей Кондрахин объяснил, почему частые простуды у детей — не повод для паники сегодня в 7:52
Ребёнок часто болеет — и это хорошо: врачи объяснили, когда простуды укрепляют иммунитет

Почему дети болеют чаще взрослых и когда простуды — это норма, а когда сигнал тревоги? Врач объяснил, как формируется иммунитет и как укрепить его без лекарств.

Читать полностью » Гипотиреоз маскируется под депрессию и менопаузу, затрудняя диагностику болезни — Дэйв Николс сегодня в 7:47
Ты лечишь душу, а болеет тело: почему гипотиреоз принимают за менопаузу и депрессию

Врач Дэйв Николс объяснил, почему гипотиреоз часто путают с депрессией или менопаузой — и как отличить одно от другого по ключевым признакам.

Читать полностью » Врач Ступак объяснила, почему жареные фисташки повышают давление и теряют витамины сегодня в 7:28
Фисташки спасают сердце, но губят давление: когда орехи перестают быть полезными

Фисташки богаты витаминами и антиоксидантами, но при жарке теряют часть пользы. Врач объяснила, почему солёные орехи с пивом опасны и сколько фисташек можно есть без вреда.

Читать полностью » В России начали формировать официальный перечень БАДов, которые смогут назначать врачи сегодня в 7:15
Рынок БАДов ждёт чистка: врачам разрешили назначать добавки, но половина под подозрением

С сентября врачи получили право назначать БАДы, но единый список разрешённых добавок ещё не утверждён. Эксперты рассказали, как отличить качественный продукт от подделки и кому можно доверять.

Читать полностью » Врач Карпенко: осенний спад сил связан с нехваткой солнца, стрессом и изменением рациона сегодня в 6:51
Осень крадёт энергию и иммунитет: врачи объяснили, как вернуть силы до зимы

Почему осенью чаще болеем и чувствуем упадок сил? Врач рассказал, как стресс, питание и нехватка света ослабляют иммунитет и какие привычки действительно укрепляют защиту организма.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
7 лучших упражнений для рельефного пресса, которые можно выполнять дома
Еда
Гуляш из говядины при тушении с томатной пастой и мукой приобретает насыщенный вкус
Еда
Антрекот из говядины по методу французских поваров сохраняет сочность при жарке
Садоводство
Прививка деревьев весной помогает повысить урожай и омолодить сад — специалисты
Дом
Эксперты назвали актуальные ткани, цвета и принты для интерьера в 2025 году
Питомцы
Мейн-кун, бенгал и рэгдолл вошли в список самых харизматичных пород кошек
Технологии
Samsung признала проект Galaxy S25 Edge коммерчески неудачным и прекратила серию
Спорт и фитнес
4 эффективных упражнения для быстрого результата: тренировка для всего тела дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet