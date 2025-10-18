Чистая вода, грязные тайны: какие болезни можно подхватить даже в ухоженном бассейне

Плавание в бассейне считается одним из самых полезных видов физической активности: оно укрепляет мышцы, улучшает осанку и снижает стресс. Однако даже идеально чистая на вид вода не всегда безопасна. Как отмечают врачи, тёплая влажная среда и высокая проходимость делают бассейны идеальным местом для размножения бактерий и грибков.

О том, какие заболевания можно подхватить в бассейне и как свести риски к минимуму, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в интервью "Ленте.ру".

Тёплая вода — благоприятная среда для инфекций

"Посещение бассейнов, особенно с тёплой водой, может быть сопряжено с риском заражения различными кожными и бактериальными инфекциями", — предупредила Ирина Волгина.

Даже при регулярной дезинфекции бассейн остаётся местом с повышенной микробной активностью. Вода сама по себе не является источником болезни, но в сочетании с теплом и влагой создаёт идеальные условия для размножения патогенов.

К основным группам инфекций, с которыми сталкиваются посетители бассейнов, относятся:

грибковые заболевания (микозы кожи и ногтей);

вирусные поражения кожи (бородавки, контагиозный моллюск);

кишечные бактериальные инфекции;

паразитарные инвазии;

воспаления глаз и ушей.

Грибковые поражения: самые частые гости бассейнов

"Наибольшую опасность в бассейнах представляют грибковые поражения, такие как микоз стоп и ногтей", — отметила врач.

Грибки прекрасно чувствуют себя во влажной среде — на бортиках бассейнов, в душевых и на резиновых ковриках. Заражение происходит при контакте с поверхностью, на которой остались споры возбудителя.

Особенно подвержены инфекции люди с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом и те, кто часто посещает общественные бассейны или сауны.

Чтобы избежать заражения, достаточно соблюдать простые меры профилактики:

всегда использовать резиновые шлёпки ;

не ходить босиком по полу в раздевалке и душевой;

тщательно вытирать ноги после купания;

регулярно обрабатывать обувь антисептическим спреем.