Чистая вода, грязные тайны: какие болезни можно подхватить даже в ухоженном бассейне
Плавание в бассейне считается одним из самых полезных видов физической активности: оно укрепляет мышцы, улучшает осанку и снижает стресс. Однако даже идеально чистая на вид вода не всегда безопасна. Как отмечают врачи, тёплая влажная среда и высокая проходимость делают бассейны идеальным местом для размножения бактерий и грибков.
О том, какие заболевания можно подхватить в бассейне и как свести риски к минимуму, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в интервью "Ленте.ру".
Тёплая вода — благоприятная среда для инфекций
"Посещение бассейнов, особенно с тёплой водой, может быть сопряжено с риском заражения различными кожными и бактериальными инфекциями", — предупредила Ирина Волгина.
Даже при регулярной дезинфекции бассейн остаётся местом с повышенной микробной активностью. Вода сама по себе не является источником болезни, но в сочетании с теплом и влагой создаёт идеальные условия для размножения патогенов.
К основным группам инфекций, с которыми сталкиваются посетители бассейнов, относятся:
-
грибковые заболевания (микозы кожи и ногтей);
-
вирусные поражения кожи (бородавки, контагиозный моллюск);
-
кишечные бактериальные инфекции;
-
паразитарные инвазии;
-
воспаления глаз и ушей.
Грибковые поражения: самые частые гости бассейнов
"Наибольшую опасность в бассейнах представляют грибковые поражения, такие как микоз стоп и ногтей", — отметила врач.
Грибки прекрасно чувствуют себя во влажной среде — на бортиках бассейнов, в душевых и на резиновых ковриках. Заражение происходит при контакте с поверхностью, на которой остались споры возбудителя.
Особенно подвержены инфекции люди с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом и те, кто часто посещает общественные бассейны или сауны.
Чтобы избежать заражения, достаточно соблюдать простые меры профилактики:
-
всегда использовать резиновые шлёпки;
-
не ходить босиком по полу в раздевалке и душевой;
-
тщательно вытирать ноги после купания;
-
регулярно обрабатывать обувь антисептическим спреем.
|Вид инфекции
|Симптомы
|Путь заражения
|Микоз стоп
|Зуд, шелушение, трещины между пальцами
|Контакт с поверхностями и влажным полом
|Онихомикоз (грибок ногтей)
|Утолщение и изменение цвета ногтя
|Через маникюрные принадлежности или пол
|Контагиозный моллюск
|Узелки на коже с блестящей поверхностью
|Контактно-бытовой путь
|Вирусные бородавки
|Шершавые образования на подошвах
|Через микротравмы и общие поверхности
Опасность при заглатывании воды
"При случайном заглатывании воды из бассейна существует вероятность заражения кишечными бактериальными инфекциями, такими как сальмонеллёз и дизентерия", — пояснила Волгина.
Даже тщательно очищенная вода может содержать следовые количества бактерий, если фильтрация или хлорирование проведены недостаточно эффективно. В зоне риска — дети, которые во время плавания часто глотают воду.
Кроме кишечных инфекций, возможны и глистные инвазии: яйца паразитов сохраняются во влажной среде и могут попасть в организм через рот или слизистые оболочки. Поэтому врачи настоятельно советуют не пить воду из бассейна и после купания тщательно мыть руки и лицо.
Легионеллы и кондиционеры: скрытая угроза воздуха
"При ненадлежащем обслуживании систем кондиционирования создаются благоприятные условия для размножения легионелл, заражение которыми происходит воздушно-капельным путём", — предупредила специалист.
Бактерии Legionella живут в тёплой воде и попадают в воздух с мельчайшими каплями пара. Они могут вызывать легионеллёз - опасную инфекцию дыхательных путей, напоминающую тяжёлую пневмонию.
Чтобы исключить риск заражения, важно, чтобы вентиляционные и водяные системы бассейнов регулярно проходили санитарную обработку.
Вирусные болезни кожи
"Кроме грибков, возможно развитие вирусных заболеваний кожи, включая контагиозный моллюск и бородавки", — рассказала Волгина.
Эти инфекции вызываются вирусами папилломы человека (ВПЧ) и контагиозного моллюска. Они передаются через микротравмы кожи и общий инвентарь — полотенца, шапочки, мочалки.
Такие заболевания не несут угрозы жизни, но требуют лечения у дерматолога. Без терапии вирус может распространиться по телу и заразить окружающих.
Инфекции глаз и ушей
Бассейн может стать причиной конъюнктивита, воспаления век или наружного отита ("уха пловца").
Развитие воспалений провоцируют хлор, перепады температур и попадание воды с бактериями в слуховой проход.
Чтобы избежать проблем:
-
надевайте плотно прилегающие очки для плавания;
-
после купания аккуратно промокайте уши полотенцем;
-
не используйте ватные палочки — они травмируют кожу слухового канала;
-
при первых признаках зуда или боли обратитесь к врачу.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купаться без шлёпок.
Последствие: заражение грибком или бородавками.
Альтернатива: резиновая обувь и собственное полотенце.
-
Ошибка: не смывать косметику перед плаванием.
Последствие: раздражение кожи и глаз из-за взаимодействия кремов с хлором.
Альтернатива: использовать лёгкий увлажняющий крем после душа.
-
Ошибка: использовать чужие мочалки и полотенца.
Последствие: передача грибковых и вирусных инфекций.
Альтернатива: всегда брать индивидуальные принадлежности.
Можно ли заразиться ИППП в бассейне?
"Заражение в бассейне инфекциями, передающимися половым путём, маловероятно из-за дезинфицирующих свойств хлорированной воды. Риск заражения возрастает только при использовании общих предметов гигиены", — подчеркнула Волгина.
Хлор эффективно уничтожает большинство бактерий и вирусов, поэтому ВИЧ, сифилис и гонорея через воду не передаются. Основная опасность — контактно-бытовой путь: общее полотенце, мочалка или скамья в раздевалке без дезинфекции.
Советы шаг за шагом: как безопасно плавать
-
Перед посещением бассейна осмотрите кожу и ногти - при трещинах или высыпаниях лучше отложить тренировку.
-
Всегда берите личные тапочки, полотенце, шапочку и очки.
-
После купания примите душ с мылом и тщательно высушите кожу.
-
Раз в неделю обрабатывайте обувь и аксессуары антисептиком.
-
При первых признаках грибка, покраснения или зуда — обратитесь к врачу.
Плюсы и минусы бассейнов
|Плюсы
|Минусы
|Укрепление мышц и суставов
|Риск грибковых и вирусных инфекций
|Улучшение работы сердца и лёгких
|Возможность раздражения кожи и глаз
|Снижение стресса
|Вероятность заглатывания загрязнённой воды
|Подходит для реабилитации
|Требует строгой гигиены и контроля санитарии
Часто задаваемые вопросы
Можно ли заразиться, если просто попала вода в ухо?
Риск минимален, если вода чистая. Но при ослабленном иммунитете возможен наружный отит.
Помогает ли душ перед бассейном?
Да, он снижает количество микробов на коже и защищает сам бассейн от загрязнения.
Можно ли купаться с мелкими ранками?
Нежелательно: микротрещины — входные ворота для инфекций.
Нужно ли использовать антисептики после плавания?
Да, особенно для ног и обуви — это простая мера профилактики грибка.
